Сочинение Анализ сцены бала в комедии А.С Грибоедова «Горе от ума».

«Горе от ума» - одна из ярчайших и талантливейших комедий в русской литературе. Она затрагивает многие вопросы и проблемы жизни русского общества начала 19 века. Н. В. Гоголь считал «Горе от ума» общественной комедией, то есть ставил социальные проблемы в комедии во главу угла.



Я считаю, что дворянская Москва ярче всего раскрылась в 3 действии комедии, в сцене бала. Здесь она противопоставлена Чацкому, как новой, им еще неизвестной силе. Огромная заслуга Грибоедова в том, что он создал широкую сатирическую картину жизни дворянского общества тех лет. Он не ограничивался изображением Фамусова и Скалозуба, а расширил картину введением других персонажей – гостей в доме Фамусова. Все эти люди объединены общими взглядами, но каждый имеет свой яркий сатирический портрет. Вот перед нашими глазами проносится доносчик и картежный шулер Загорецкий, чинно прохаживаются вздорные и брюзгливые Хрюмины, семенят нелепые Тугоуховские. Все уважительно обходят властную, грубую, деспотичную Хлестову. Рядом с кем-то болтает глупый и ветреный Репетилов. Вот Наталья Дмитриевна Горич при всех отчитывает своего слабохарактерного мужа Платона Михайловича. Злая, недовольная всем Хрюмина-внучка считает себя приверженкой хорошего тона, поэтому разговаривает исключительно на французском языке. Сейчас она веселится в доме Фамусова, а после будет нещадно ругать и его, и всех гостей. Многочисленные князья Тугоуховские признают в людях только знатность, богатство и чины. Княжны интересуются только нарядами и сплетнями, а их родители озабочены поиском выгодной партии для дочек. Заядлые сплетники господа N. и D. злорадно распространяют слух о сумасшествии Чацкого.



Но это еще не вся дворянская Москва. Из разговоров гостей мы узнаем, что подобных им людей великое множество (Кузьма Петрович, Фома Фомич, Татьяна Юрьевна, Марья Алексеевна и другие). Гости Фамусова во главе с хозяином дома олицетворяют собой косность, моральное ханжество, нравственное уродство и пошлость. Об этой «мучителей толпе» Чацкий говорит:



В любви предателей, вражде неутомимых,



Рассказчиков неукротимых,



Нескладных умников, лукавых простаков,



Старух зловещих, стариков,



Дряхлеющих над выдумками, вздором.



Это общество не может простить лишь одного: ума, свободного образа мыслей, независимости мнений, нравственного превосходства Чацкого. Поэтому они с такой ненавистью преследуют героя и с такой готовностью подхватывают сплетню о его сумасшествии. Я думаю, не случайно этот слух распускает именно Софья. Такой поступок является огромнейшим предательством с ее стороны. Мне кажется, что тем самым она стала полноправным членом фамусовского общества. Раньше она чем-то отличалась от своего окружения, за это ее и полюбил Чацкий. Я считаю, что Софью можно назвать еще одной жертвой дворянской Москвы.



И только Чацкий не поддается обществу Фамусова. Со всей своей силой он обрушивается на невежество, косность, низкопоклонство. В своем знаменитом монологе о «французике из Бордо» герой негодует по поводу «пустого, рабского, слепого подражанья» всему иностранному:



Приехал – и нашел, что ласкам нет конца;



Ни звука русского, ни русского лица



Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями;



Своя провинция.



Так же в этом монологе Чацкий негодует по поводу «чужевластья мод», ведет борьбу за достоинство русского народа:



Воскреснем ли когда от чужевластья мод?



Чтоб умный, бодрый наш народ



Хотя по языку нас не считал за немцев.



В этом эпизоде мы понимаем, что Чацкий не одинок. Кроме фамусовской Москвы есть и другая Россия. Это двоюродный брат Скалозуба, который из-за каких-то «новых правил»: «…службу вдруг оставил, В деревне книги стал читать». Это и племянник княгини Тугоуховской – «химик и ботаник». Это и профессора Педагогического института, о которых княгиня Тугоуховская с негодованием говорит, что они «упражняются в расколах и в безверье».



Из всего выше сказанного мы можем увидеть, что Чацкий не угоден фамусовскому обществу, поэтому слух о его сумасшествии все восприняли со злорадством. Пущенный Софьей, он обрастает всевозможными, порой фантастическими слухами. Говорят, что Чацкий сидел на цепи в сумасшедшем доме, что он «пошел пусурманы», что его записали в солдаты и так далее. По меркам дворянского общества Чацкий и есть сумасшедший. Он чересчур свободен в своих мыслях и поступках, что приравнивается высшим светом к сумасшествию.



Данный эпизод имеет огромное значение для развития и понимания всей комедии. Без сцены на балу мы бы не могли в полной мере увидеть всю отвратительность и губительность фамусовской Москвы. В этом эпизоде распространяется слух о сумасшествии Чацкого, после которого ему приходится бежать из города. Кроме того в этой сцене в полной мере показано противостояние высшего света и Чацкого, в котором он терпит внешнее, но не внутреннее поражение.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--