Сочинение Анализ заключительного эпизода комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

А. С. Грибоедов знаменит как творец одного произведения, но столь значительна роль его комедии в истории русской литературы, столь остро отвечала пьеса на насущные вопросы своего времени, столь блестяще она написана, что уже одно это произведение обессмертило имя его автора.



В своей комедии "Горе от ума" А. С. Грибоедов остро поставил ряд важнейших для его времени проблем: взаимоотношений дворян-помещиков и крепостного крестьянства, проблему службы в феодально-крепостнической России, просвещения и культуры, связи интеллигенции с народом, ложного и истинного патриотизма.



В своем произведении А. С. Грибоедов, во-первых, рисует картину идейного столкновения образованного, передового и свободолюбивого героя с окружающей его косной средой реакционеров. Во-вторых, показывает катастрофическое крушение его любви к Софье Фамусовой. Однако обе драмы Чацкого – и общественная, и личная – разворачиваются не каждая сама по себе, а во взаимосвязи, во внутреннем единстве. Обе они сплетены в стройном, психологическом сюжете.



Роль анализируемого эпизода в комедии очень важна – здесь происходит развязка конфликтов, положенных в основу данного произведения. Чацкий узнает о клевете и тут же оказывается свидетелем сцен между Софьей, Молчалиным и Лизой: «Вот, наконец, решение загадки! – восклицает Чацкий. - Вот я пожертвован кому!» Но героя ждет последний удар: он узнает о роли Софьи в клевете на него. Тут и приходит к Чацкому окончательное прозрение и разочарование. С огромной внутренней болью и силой обличения он произносит свои последние слова, не щадя ни Фамусова и ему подобных, ни себя, ни Софью.

Оба конфликта приведены к концу. Столкновения с обществом завершаются разрывом, крушение любви становится очевидным. И ум, и любовь принесли Чацкому одно горе. Он покидает Москву.

Этот финал с заключающим его восклицанием Чацкого: «Вон из Москвы!. . » естественно и органично вытекает из характера и содержания конфликтов. «Не образумлюсь…», - говорит Чацкий Фамусову и в его лице всей «толпе мучителей». Он не только клеймит фамусовщину, но и сам духовно освобождается от власти своих иллюзий, надежд и мечтаний, разрывая последние нити, которые связывали его с оклеветавшим его обществом, мужественно побеждая свою влюбленность в Софью.



В финале пьесы совсем нет места смеху. Все герои прозревают, осознают то, что они безвозвратно потеряли. Для этого А. С. Грибоедову понадобилось переделать уже готовый текст. «На дороге мне пришло в голову, - написал он С. Бегичеву, - приделать новую развязку; я её вставил между сценою Чацкого, когда он увидел свою негодяйку со свечою над лестницею, и перед тем, как ему обличить её…»

Речь идет об 11-14-м явлениях четвертого действия. Соль нововведения заключена в том, что герои случайно узнают закономерную истину, именно таким образом для них раскрывается обман взаимоотношений, рассеивается чад иллюзий, созданный общепринятыми нормами общения. Развязка лишается скучной традиционности, какой-то заданности, приобретая качества достоверного психологизма и жизненной убедительности. Развитие сюжета как бы уходит вовнутрь героев, а в основу формы произведения положена не банальная интрига, а движение чувств и психологических состояний героев, которые проходят сложнейший путь духовного становления в житейских невзгодах и сердечных бурях.

Все герои прощаются с прежней жизнью. Чацкий теряет оптимизм, веру в любовь, чистоту и незыблемость человеческих отношений. Софья, обманутая в любви, теряет вместе с ней и уверенность в тех жизненных правилах, которые восприняла в обществе. Фамусов лишается спокойствия, уважения и авторитета. Самое главное, наступает крах тех жизненных правил, которыми герои до сих пор руководствовались, выявляется мнимая ценность нравственных законов, установленных людьми.



Возмутив спокойствие и благополучие этого общества, Чацкий нанес ему первое серьезное поражение. Говоря словами И. А. Гончарова, «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей».



«Горе от ума» вошло в сокровищницу нашей национальной культуры. Комедия и сейчас не утратила своей нравственной и художественной силы и является живым источником чувств и размышлений. Гневное, непримиримое отношение Грибоедова к косности, несправедливости, подлости, лицемерию понятно нам, современным читателям. .