Сочинения / Сочинения Грибоедов А.С. / Анализ заключительного эпизода комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума». Грибоедов А.С.

Сочинение Анализ заключительного эпизода комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».

    А. С. Грибоедов знаменит как творец одного произведения, но столь значительна роль его комедии в истории русской литературы, столь остро отвечала пьеса на насущные вопросы своего времени, столь блестяще она написана, что уже одно это произведение обессмертило имя его автора.

    В своей комедии "Горе от ума" А. С. Грибоедов остро поставил ряд важнейших для его времени проблем: взаимоотношений дворян-помещиков и крепостного крестьянства, проблему службы в феодально-крепостнической России, просвещения и культуры, связи интеллигенции с народом, ложного и истинного патриотизма.

    В своем произведении А. С. Грибоедов, во-первых, рисует картину идейного столкновения образованного, передового и свободолюбивого героя с окружающей его косной средой реакционеров. Во-вторых, показывает катастрофическое крушение его любви к Софье Фамусовой. Однако обе драмы Чацкого – и общественная, и личная – разворачиваются не каждая сама по себе, а во взаимосвязи, во внутреннем единстве. Обе они сплетены в стройном, психологическом сюжете.

    Роль анализируемого эпизода в комедии очень важна – здесь происходит развязка конфликтов, положенных в основу данного произведения. Чацкий узнает о клевете и тут же оказывается свидетелем сцен между Софьей, Молчалиным и Лизой: «Вот, наконец, решение загадки! – восклицает Чацкий. - Вот я пожертвован кому!» Но героя ждет последний удар: он узнает о роли Софьи в клевете на него. Тут и приходит к Чацкому окончательное прозрение и разочарование. С огромной внутренней болью и силой обличения он произносит свои последние слова, не щадя ни Фамусова и ему подобных, ни себя, ни Софью.
    Оба конфликта приведены к концу. Столкновения с обществом завершаются разрывом, крушение любви становится очевидным. И ум, и любовь принесли Чацкому одно горе. Он покидает Москву.
    Этот финал с заключающим его восклицанием Чацкого: «Вон из Москвы!. . » естественно и органично вытекает из характера и содержания конфликтов. «Не образумлюсь…», - говорит Чацкий Фамусову и в его лице всей «толпе мучителей». Он не только клеймит фамусовщину, но и сам духовно освобождается от власти своих иллюзий, надежд и мечтаний, разрывая последние нити, которые связывали его с оклеветавшим его обществом, мужественно побеждая свою влюбленность в Софью.

    В финале пьесы совсем нет места смеху. Все герои прозревают, осознают то, что они безвозвратно потеряли. Для этого А. С. Грибоедову понадобилось переделать уже готовый текст. «На дороге мне пришло в голову, - написал он С. Бегичеву, - приделать новую развязку; я её вставил между сценою Чацкого, когда он увидел свою негодяйку со свечою над лестницею, и перед тем, как ему обличить её…»
    Речь идет об 11-14-м явлениях четвертого действия. Соль нововведения заключена в том, что герои случайно узнают закономерную истину, именно таким образом для них раскрывается обман взаимоотношений, рассеивается чад иллюзий, созданный общепринятыми нормами общения. Развязка лишается скучной традиционности, какой-то заданности, приобретая качества достоверного психологизма и жизненной убедительности. Развитие сюжета как бы уходит вовнутрь героев, а в основу формы произведения положена не банальная интрига, а движение чувств и психологических состояний героев, которые проходят сложнейший путь духовного становления в житейских невзгодах и сердечных бурях.
    Все герои прощаются с прежней жизнью. Чацкий теряет оптимизм, веру в любовь, чистоту и незыблемость человеческих отношений. Софья, обманутая в любви, теряет вместе с ней и уверенность в тех жизненных правилах, которые восприняла в обществе. Фамусов лишается спокойствия, уважения и авторитета. Самое главное, наступает крах тех жизненных правил, которыми герои до сих пор руководствовались, выявляется мнимая ценность нравственных законов, установленных людьми.

    Возмутив спокойствие и благополучие этого общества, Чацкий нанес ему первое серьезное поражение. Говоря словами И. А. Гончарова, «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей в свою очередь смертельный удар качеством силы свежей».

    «Горе от ума» вошло в сокровищницу нашей национальной культуры. Комедия и сейчас не утратила своей нравственной и художественной силы и является живым источником чувств и размышлений. Гневное, непримиримое отношение Грибоедова к косности, несправедливости, подлости, лицемерию понятно нам, современным читателям. .

К-во Просмотров: 1079
Найти или скачать Анализ заключительного эпизода комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».
Похожие произведения