АНАТЭМА — герой «трагического представления» Л. Н. Андреева «Анатэма» (1909, первоначальное название «Давид Лейзер»). В мировой литературе у дьявола много имен: Вельзевул, Мефистофель, Сатана, Воланд. Л. Андреев избрал наиболее близкое к русским традициям — Анатэма (Анафема), то есть отлученный, преданный заклятью. Князь тьмы А. наиболее близок Люциферу, он низверженный «сын Зари» — таково толкование имени в Книге пророка Исайи. Это не великий мистификатор Мефистофель Гете, не воинствующий бунтарь Мильтона, не скучающий бес Пушкина и не горделивый Демон Лермонтова. А. — олицетворение бесчувственного, сухого и холодного интеллекта, скепсиса и презрения. Некто, ограждающий входы, не допускает сатану в ту ирреальную сферу, где обитает «начало всякого бытия», «великий разум вселенной». Бессильно и настойчиво молит А. у врат вечности, то в «безмолвных корчах, как червь под пятою», то с визгом ужаса и боли, «ползая на брюхе, как собака», то «вытянув змеиную шею», стенает горько и тоскливо.

А. ведет с Богом ожесточенный спор о пределах разума в познании тайн мироздания, о христианстве и любви к ближнему, о «путях к бессмертию для человека». Орудием «воинствующего нигилиста», явившегося в мир под именем адвоката Нуллюса, становится бедный старый еврей Давид Лейзер, который из нищеты и отчаяния возносится дьяволом на вершину довольства, выраженного в многомиллионном капитале. Лейзер богобоязнен, добр, человеколюбив и потому раздает состояние. А. это знает, смысл его затеи — предать искушению несовершенного человека, чтобы продемонстрировать своему главному оппоненту бессилие сострадательной христианской любви и веры. Под дикий вой и свист разбитой шарманки, под смех сатаны будет разыгрываться человеческая трагедия. Но путь человека разойдется с путями дьявола. Мефистофель XX века, скорее богоискатель, чем богоборец, потерпит поражение. Он вновь окажется перед необъяснимой тайной и вновь истошно закричит: «Где истина? Где истина? Где истина?», он бросит в небо категорическое «Ты убил!», так и не понявший, что вопрос бессмертия «решается любовью». .