Андерсен Г.-Х. - Вариант 1

АНДЕРСЕН, ГАНС-ХРИСТИАН (Andersen, Hans Christian) (1805–1875), датский сказочник, автор более 400 сказок, поэт, писатель, драматург, эссеист, автор мемуарных очерков Сказка моей жизни (Mit livs eventir).

Родился 2 апреля 1805 в городе Оденсе на острове Фюн.

Мать была прачкой. Она мечтала, чтобы сын стал удачливым портным, и научила его шить, кроить и штопать. Отец считался невезучим сапожником и плотником. Больше всего ему нравилось мастерить детские игрушки «из чего подвернется», увлеченно распевать песни, читать сыну сказки из Тысячи и одной ночи и разыгрывать с ним сцены из комедий датского драматурга Гольберга. Навсегда поразил воображение Андерсена и его сумасшедший, доброжелательный дед, большой умелец вырезать из дерева фигурки неведомых крылатых зверей и людей с птичьими головами.

Его бабушка по материнской линии работала в госпитале для душевнобольных, где маленький Андерсен проводил долгие часы и с увлечением слушал рассказы обитателей больницы. Под конец жизни он написал: «Меня сделали писателем песни отца и речи безумных».

Не успев записать сына в городскую школу, родители отдали его на обучение к вдове перчаточника, но после первой порки он взял свой букварь и гордо ушел.

Благодаря спектаклю Абеллино – страшный бандит, который показывала в Оденсе копенгагенская труппа, Андерсен полюбил театр. Три месяца с помощью отца, который сколотил ему специальный ящик для представления, он придумывал свою первую пьесу, вырезая из чурбачков кукольных артистов, шил костюмы из лоскутков, учился водить на веревочках своих персонажей.

Он так и не закончил начальной школы, а читать и писать научился только к десяти годам. В одиннадцать лет получил подарок – том пьес Шекспира и начал разыгрывать сцены из Макбета.

После смерти отца семья едва сводила концы с концами, и двенадцатилетнего Андерсена отдали в подмастерья, сначала на суконную фабрику, затем на табачную. Вскоре из Копенгагена в Оденсе приехала труппа, которой для спектакля срочно требовался статист, и Андерсен получил бессловесную роль кучера, уверившись, что театр – его призвание. В 1819 четырнадцатилетний Андерсен, заработав немного денег и купив первые в жизни сапоги, отправился завоевывать Копенгаген.

Благодаря помощи покровителей он посещал балетную школу, получал бесплатные уроки латыни, немецкого и датского языков, принялся всерьез за изучение мировой драматургии и поэзии. И постоянно сочинял, живя по углам и впроголодь. Мечтам о театральной карьере пришел конец после приговора актера Линдгрена: «Чувств у Вас много, но актера из Вас никогда не получится».

Преодолевая отчаяние, принялся за трагедию Разбойники в Виссенберге. Первый акт опубликовала газета «Арфа», и он впервые получил литературный гонорар. Вдохновленный удачей, взялся за трагедию Альфсоль.

К этому времени его начинают привечать копенгагенские знаменитости, в том числе физик Эрстед, директор театра Й. Коллин, поэт Раабек, знаменитый драматург Эленшлегер. Благодаря стараниям Й. Коллина получил королевскую стипендию и в 1822 отправился в Слагельсе, где был зачислен во второй класс латинской гимназии, где у него не сложились отношения с ее ректором. Много пишет, и его стихотворения Вечер и Умирающее дитя удостаиваются высокой оценки критики. В 1828 поступил в Копенгагенский университет, где среди начинающих университетских поэтов единодушно был признан первым, по окончании обучения сдал два экзамена на звание кандидата философии.

В 1829 вышла первая романтическая проза Андерсена – Путешествие пешком от Хольмен-канала до восточного мыса острова Амагер, где автор пародировал себя в виде «тощего кота в плаще поверх ночной рубахи». Родоначальник датского водевиля, эссеист Гейберг позже назвал книгу музыкальной фантазией. Актерское начало, помогающее Андерсену мысленно перевоплощаться в своих персонажей, принесло долгожданные плоды. Его водевиль Любовь на Николаевой башне (1829) имел шумный успех. В 1831 отправился в первое путешествие по Германии, итог которого – эссе-размышление Теневые картины (1831) и сборник стихов Фантазии и эскизы. За два года вышли 4 сборника стихов. В 1833 подарил королю Фредерику цикл стихов о Дании и получил небольшое пособие для путешествия по Европе. Началась его «эра странствий». В Париже познакомился с Генрихом Гейне, в Риме – со знаменитым скульптором Торвальдсеном, здесь же начал писать свой первый роман Импровизатор.

После Рима отправился во Флоренцию, Неаполь, Венецию, написал эссе о Микеланджело и Рафаэле. В Англии завязывается дружба с Чарльзом Диккенсом. Во Франции сблизился с Виктором Гюго, познакомился с О. де Бальзаком и Александром Дюма. На стихи Андерсена писали романсы Шуман и Мендельсон.

Андерсен подолгу вынашивал каждый замысел, но писал сравнительно быстро, зато помногу раз переписывал и правил, мучаясь жестокими сомнениями. А датская критика обвиняла его в небрежности и подражательстве, литературной неряшливости и убогости сюжетов. При этом жил он весьма бедно, так как доход ему приносили лишь небольшие литературные заработки.

Помимо поэтических сочинений, путевых заметок и философских эссе, создает романы Импровизатор (1835), принесший ему европейскую известность, Всего лишь скрипач (1837), Быть или не быть (1857). Признание получили его комедия Первенец и остро социальная мелодрама Мулат. (1840). Долгая и счастливая судьба выпала на долю пьес-сказок Дороже жемчуга и злата, Бузинная матушка, Оле-Лукойе.

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