Сочинение Андрей Белый - Борис Николаевич Бугаев
"Андрей Белый - Борис Николаевич Бугаев"
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\"Деревня\"
Пролетают за селами села,
Пролетает за весями весь. . .
Там - убогие стаи избенок,
Там - убогие стаи людей. . .
\"Из окна вагона\"
Тема хаоса - сквозная тема сборника - особенно акцентиро- вана в этом разделе. Естественная реакция человека на встречу с хаосом - первобытное чувство священного ужаса. Это чувство вы- ражено в образах : - \"неизвестности\"
- \"оторопи\" :
Где по полю оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом. . .
\"Отчаянье\"
- смерти :
Над страной своей родной
Встала Смерть.
\"Веселье на Руси\"
От голода, холода тут
И мерли, и мрут миллионы. . .
Там Смерть протрубила вдали
В леса, города и деревни. . .
\"Русь\"
Пространство следующего \"круга\" - \"Деревни\" - имеет более четкие контуры. Оно уже не пусто, а насыщено предметами под- черкнуто обыденными. В контексте общего замысла сборника и вы- сунутый \"красный язык\" висельника, и стаи то черных, то изум- рудных мух, и кровь,свищущая пеной \"из-под красной рукоятки\" - символы безысходной,тупиковой,совершающейся в одномерном прос- транстве смерти : Красною струею прыснул
Красной крови ток.
Ножик хряснул, ножик свистнул,-
В грудь, в живот и в бок.
\"Убийство\"
Пространство следующего раздела \"Город\" еще конкретнее : Москва \"пира во время чумы\" . Ритуальная пляска Смерти перене- сена в \"Городе\" с открытых пространств России в замкнутый ми- рок квартир : . . . Здесь хозяин гостье рад.
Звякнет в пол железной злостью
Там косы сухая трость,-
Входит гостья,щелкнет костью,
Взвеет саван : гостья смерть.
\"Маскарад\"
В этом мирке живут беспечные богатые люди,которые не видят ни- чего вокруг себя. Среди участников \"пиров\" только один поэт-ар- лекин знает о том что творится за окнами. Поэт-пророк выступает не только в маске шута-арлекина,но и в облике страстотерпца : Вы мечи На меня обнажали. Палачи, Вы меня затерзали. \"Прохождение\" Особое значение мотивы жертвенности и крестного страдания приобретают в разделе \"Безумие\" : - венок из \"колючей крапивы\" : Над простором плету, неподвижен, Из колючей крапивы венок . . . \"В полях\" - приложенный к \"челу пучок колючего чертополоха\" - бегущая с чела кровавая струя : С чела, с кровавого плеча Кровавая струя струится . . . \"Успокоение\" Это мотивы, которые возвращают надежду. Она слабо забрезжит в последнем стихотворении раздела - \"Друзьям\", - зато укрепится и усилится в следующем разделе \"Просветы\" : Кто зовет благоуханной клятвою, Вздохом сладко вдаль зовет идти, Чтобы в день безветренный над жатвою Жертвенною кровью изойти ? \"Жизнь\" \"Пепел\" является самым трагическим стихотворным сборником Андрея Белого. Следующий его сборник -\"Урна\"(1909). Этот сборник посвя- щен Брюсову. Большинство стихотворений сборника носят элегичес- кий характер, хотя в \"Урне\" содержатся и глубоко личные, почти что дневниковые записи о пережитой драме : Год минул встрече роковой, Как мы, любовь лелея, млели. . . И ежели тебя со мной Любовь не связывает боле, - Уйду,сокрытый мглой ночной, В ночное ,в ледяное поле. . . Сложу в могиле снеговой Любви неразделенной муки. .
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