Сочинение Андрей Белый - Борис Николаевич Бугаев

"Андрей Белый - Борис Николаевич Бугаев"



Белый - все сочинения



\"Деревня\"

Пролетают за селами села,

Пролетает за весями весь. . .

Там - убогие стаи избенок,

Там - убогие стаи людей. . .

\"Из окна вагона\"

Тема хаоса - сквозная тема сборника - особенно акцентиро- вана в этом разделе. Естественная реакция человека на встречу с хаосом - первобытное чувство священного ужаса. Это чувство вы- ражено в образах : - \"неизвестности\"

- \"оторопи\" :

Где по полю оторопь рыщет,

Восстав сухоруким кустом. . .

\"Отчаянье\"

- смерти :

Над страной своей родной

Встала Смерть.

\"Веселье на Руси\"

От голода, холода тут

И мерли, и мрут миллионы. . .

Там Смерть протрубила вдали

В леса, города и деревни. . .

\"Русь\"

Пространство следующего \"круга\" - \"Деревни\" - имеет более четкие контуры. Оно уже не пусто, а насыщено предметами под- черкнуто обыденными. В контексте общего замысла сборника и вы- сунутый \"красный язык\" висельника, и стаи то черных, то изум- рудных мух, и кровь,свищущая пеной \"из-под красной рукоятки\" - символы безысходной,тупиковой,совершающейся в одномерном прос- транстве смерти : Красною струею прыснул

Красной крови ток.

Ножик хряснул, ножик свистнул,-

В грудь, в живот и в бок.

\"Убийство\"

Пространство следующего раздела \"Город\" еще конкретнее : Москва \"пира во время чумы\" . Ритуальная пляска Смерти перене- сена в \"Городе\" с открытых пространств России в замкнутый ми- рок квартир : . . . Здесь хозяин гостье рад.

Звякнет в пол железной злостью

Там косы сухая трость,-

Входит гостья,щелкнет костью,

Взвеет саван : гостья смерть.

\"Маскарад\"

В этом мирке живут беспечные богатые люди,которые не видят ни- чего вокруг себя. Среди участников \"пиров\" только один поэт-ар- лекин знает о том что творится за окнами. Поэт-пророк выступает не только в маске шута-арлекина,но и в облике страстотерпца : Вы мечи На меня обнажали. Палачи, Вы меня затерзали. \"Прохождение\" Особое значение мотивы жертвенности и крестного страдания приобретают в разделе \"Безумие\" : - венок из \"колючей крапивы\" : Над простором плету, неподвижен, Из колючей крапивы венок . . . \"В полях\" - приложенный к \"челу пучок колючего чертополоха\" - бегущая с чела кровавая струя : С чела, с кровавого плеча Кровавая струя струится . . . \"Успокоение\" Это мотивы, которые возвращают надежду. Она слабо забрезжит в последнем стихотворении раздела - \"Друзьям\", - зато укрепится и усилится в следующем разделе \"Просветы\" : Кто зовет благоуханной клятвою, Вздохом сладко вдаль зовет идти, Чтобы в день безветренный над жатвою Жертвенною кровью изойти ? \"Жизнь\" \"Пепел\" является самым трагическим стихотворным сборником Андрея Белого. Следующий его сборник -\"Урна\"(1909). Этот сборник посвя- щен Брюсову. Большинство стихотворений сборника носят элегичес- кий характер, хотя в \"Урне\" содержатся и глубоко личные, почти что дневниковые записи о пережитой драме : Год минул встрече роковой, Как мы, любовь лелея, млели. . . И ежели тебя со мной Любовь не связывает боле, - Уйду,сокрытый мглой ночной, В ночное ,в ледяное поле. . . Сложу в могиле снеговой Любви неразделенной муки. .

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--