Сочинение Андрей Болконский на поле боя под Аустерлицем (анализ эпизода из романа Л.Н.Толстого «Война и мир»,

Роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» открыл читателю галерею бессмертных образов, созданных рукой писателя-психолога. Благодаря его тонкому мастерству, мы может проникать в сложный внутренний мир героев, познавая диалектику человеческой души.



Одним из положительных героев романа является князь Андрей Болконский. Писатель наметил сначала эпизодическую фигуру офицера-аристократа, но затем она вылилась в фигуру главного героя, который в результате долгих поисков, ошибок и борьбы приходит к народу. Это, по мнению Толстого, и делает его положительным.

Позиция князя Андрея в самом начале романа – это конфликт со средой. Этот конфликт назревает из-за неудовлетворенности героя окружающей его действительностью. Болконского не устраивает общество, в котором он находится. Высший свет остановился в своем развитии, походит на болото, которое засасывает в трясину праздномыслия, бездействия, внешного блеска и внутренней бессодержательности. Князь Андрей же хочет вырваться из этой трясины и имеет для этого достаточно сил.



Путь разрешения конфликта со средой, который намечает для себя герой, – попытаться достичь власти через воинский подвиг. Это становится лейтмотивом сюжетной линии образа Андрея Болконского на протяжении всего первого тома.



Образцом героя, который владеет умами людей, долгое время является для князя Андрея Наполеон Бонапарт. Он стремится уподобиться этому кумиру, одержав победу в своем Тулоне, который пытается найти во время войны 1805 года. Аустерлицкое сражение завершает этот этап. В день битвы князь Андрей с нетерпением ждет осуществления своих честолюбивых планов, но после поражения идеальный Тулон развенчивается самим героем.



В девятнадцатой главе третьей части первого тома описывается тот сильнейший внутренний перелом в душе князя Андрея, который повлечет за собой перемену всех его взглядов и станет сильнейшим толчком к более глубокому самоанализу и самосовершенствованию.



Этот эпизод переносит нас на Працежную гору, где «упал с древком знамени в руках» раненый князь Андрей. Его голова теперь уже не занята мыслями о сражении, о поражении и о неудавшемся Тулоне. Он смотрел в «высокое небо Аустерлица», понимая, что «… ничего, ничего не знал до сих пор».



Там же он переосмыслил свое отношение к Наполеону. Услышав рядом с собой голоса, князь Андрей понял, что среди них был и голос его героя, произнесший в его адрес свое знаменитое: «Вот прекрасная смерть». Но для героя это уже были не слова великого императора, а всего лишь «жужжание мухи»: «В эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками».

Князь Андрей полностью разочаровывается в Наполеоне с «безучастным, ограниченным и счастливым от несчастья других взглядом».



Теперь, когда цель жизни Болконского – добиться славы – разрушена, героем овладевает беспокойство. Но небо обещает успокоение, а это значит, что есть надежда быть счастливым. Только искать счастье нужно где-то в другом месте. И князь Андрей это понимает: «Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, но важнейшего!»



И мысли «о чем-то непонятном и важнейшем» постепенно завладевают им - князь Андрей думает о Боге, о жизни и смерти, о сестре, о жене и сыне: «Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастием…»



Так меняется мировоззрение героя. Побывав на краю смерти, Андрей Болконский направляет все свои личные интересы в сторону семейной жизни, отказавшись от военной службы.



Эпизод на поле боя под Аустерлицем занимает очень важное место в романе. Во-первых, он раскрывает причины внутреннего перелома одного из лучших героев произведения. Этот перелом окажет впоследствии огромное влияние на дальнейшее развитие его личности. Во-вторых, перед нами предстает истинный образ Наполеона, увиденный глазами Андрея Болконского, образ жестокого, тщеславного, ничтожного человека, наслаждающегося несчастьем других людей.



Так, через восприятие одного из персонажей, писатель воссоздает правдивый облик реального исторического лица.



И, наконец, размышления Андрея Болконского о смысле жизни заставляют и нас задуматься о том, что на самом деле важно на Земле: слава и общественное признание или тихое семейное счастье. .