Андреев Л.Н. Ангелочек читать краткое содержание, пересказ

Сашка - герой "рождественского рассказа" Андреева - обладал непокорной и смелой душой, не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери. . . Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, но, несмотря на это, его пригласили на елку в богатый дом. Перед уходом в гости отец Сашки - Иван Саввич, спившийся, опустившийся, но добрый в душе человек, - просит что-нибудь принести с елки. Блок, возводивший "Ангелочка" к рассказу Ф. М. Достоевского "Мальчик у Христа на елке", писал о Сашке: "Его просто затащили на елку, насильно ввели в праздничный рай. Что же было в новом раю? Там было положительно нехорошо, все было так, как водится во многих порядочных семьях, - просто, мирно и скверно". "Злому мальчику", как назвали Сашку, глядевшему на чистеньких, красивых детей, "казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови".

И вдруг (наступает любимое Андреевым перерождение героя, обязательное в рождественском рассказе) "узенькие глаза" Сашки "блеснули изумлением": "На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла её изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху". Изумленный Сашка увидел, что "лицо ангела не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь та кому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил. . . ".

Сашка сначала грубо, а затем стоя на коленях перед хозяйкой дома выпрашивает ангелочка с елки. И когда своего добивается, в короткий момент счастья "все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка". Сашка приносит ангела домой, и отец тоже испытывает потрясение: "Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым". Оба вскоре засыпают, а ангелочек, повешенный у печки, начал таять. "Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты". И непонятно, останется ли встреча с ангелом началом или концом чуда.

Через десять лет, в 1909 г. , Блок напишет свой, поэтический, вариант поразившего его андреевского рассказа - стихотворение "Сусальный ангел". .