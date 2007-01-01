Сочинение «Анна Каренина» в различных видах искусства

Интерес к роману Л. Н. Толстого «Анна Каренина» так велик во всём мире, что существует множество вариаций этого произведения, представленных в различных видах искусства. Есть среди них и те, которые заслуживают бесспорного внимания.

Так, настоящим культурным событием в мире стало создание известным композитором Родионом Щедриным в 1972 году по роману «Анна Каренина» одноимённого балета. Главную партию Анны в нём танцевала великая балерина современности — блистательная Майя Плисецкая. В апреле 2010 года состоялась премьера уже новой постановки этого балета на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Существует и драматический мюзикл «Анна Каренина». Его авторы — композитор Владислав Успенский и режиссёр-постановщик Ирина Тайманова.

Но, конечно, пальму первенства среди интерпретаций этого романа занимают экранизации. Всего в мире около 30 киноверсий «Анны Карениной», начиная с фильмов немого кино 1910 года и заканчивая телесериалом режиссёра Сергея Соловьёва 2007 года. Кто только из великих актрис не пробовал воплотить на экране Анну! Это и Грета Гарбо (в 1927 и 1935), и Вивьен Ли (в 1948), и Алла Тарасова (в 1953), и Татьяна Самойлова (в 1967), и Софи Марсо (в 1997), и Татьяна Друбич (в 2007), и многие-многие другие.

В роли Вронского зрители также могут узнать многих известных актёров. Среди них, например, такие звёзды экрана, как Василий Лановой и Шон Коннори.

Предлагаем вам самим оценить эти интерпретации романа Л. Н. Толстого, сопоставив их с текстом произведения.