Анна Павловна Шерер

Фрейлина, приближенная императрицы Марии Федоровны. Ш. - хозяйка модного в Петербурге салона, описание вечера в котором и открывает роман. А. П. 40 лет, она искусственна, как и весь высший свет. Ее отношение к какому-либо человеку или событию полностью зависит от последних политических, придворных или светских соображений. Она дружна с князем Василием. Ш. "преисполнена оживления и порыва", "быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением". В 1812 году ее салон демонстрирует ложный патриотизм, едя щи и штрафуя за французскую речь. .