Аполлинер Г. - Вариант 1

Дата рождения 26. 08 - 1880; Дата смерти 09. 11 - 1918

Французский поэт, классик французской литературы ХХ столетия Гийом Аполлинер (26. 8. 1880, Рим, — 9. 11. 1918, Париж) родился в семье польской аристократки и итальянского офицера, был крещен как Вильгельм Аполлинарий Костровицкий. Получил образование в Монте-Карло, впоследствии перебрался в Париж.

Некоторое время работал учителем, затем всецело посвятил себя литературе. В 1913 году был опубликован поэтический сборник "Алкоголь", который считается высшим достижением Аполлинера-поэта. В книге стихов «Алкоголь. 1898—1913» (1913) — интонации народной песни, и эпический голос большого города, и призыв испить вселенную «глоткой Парижа» («Вандемьер»), и размышление поэта о тюремной неволе (цикл стихов «В тюрьме Сантэ»; в тюрьму Аполлинер попал по ложному обвинению в 1911).

В творчестве Аполлинера столкнулись формалистическое экспериментаторство и новаторское развитие классической традиции. И если ныне Аполлинер воспринимается как один из тончайших лириков 20 в. (цикл «Vitam impendere amori» — «Жизнь посвятить любви», 1917), то прежде всего потому, что влияние модернистских школ, будь то символизм (повесть «Разлагающийся чародей», 1908), кубизм («Эстетические размышления. Художники-кубисты», 1913), футуризм («футуристическая антитрадиция, манифест-синтез», 1913) или сюрреализм (драма «Сосцы Тиресия», пост. 1917, изд. 1918), не смогло сковать творчество Аполлинера. Он выходил из очередных тупиков на свою дорогу — доверия к будущему, вкуса к жизни (цикл новелл «Ересиарх и К°», 1910), гротескного осмеяния буржуазного одичания (книга иронической прозы «Поэт убиенный», 1916), к «новому» реализму («Новый смысл и поэты», речь Аполлинера 26 ноября 1917).

Накануне 1-й мировой войны Аполлинер предвидел, что грядет «время революций». В войне он видел бессмысленное уничтожение человека человеком, но в 1914 добровольцем вступил во французскую армию: стремление освободить Польшу — одна из причин этого решения. Был тяжело ранен. Первые военные стихи, адресованные «прекрасной даме», в традициях куртуазной лирики, окрашены воинственным презрением к врагу (сборник «Послания к Лу», 1915, изд. 1955). Но Аполлинер создал и лирическую хронику трагического восприятия войны («Каллиграммы. Стихотворения Мира и Войны. 1913—1916», 1918).

Итоговое раздумье Аполлинера в мистерии-буфф «Цвет времени» (1918, опубл. 1920) над собственническим миром звучит как грозное обвинение эпохе самоубийственного индивидуализма. Формалистические эксперименты Аполлинера канонизировали дадаисты и сюрреалисты, а трагедийный лиризм поэта и его оптимистическую веру в торжество «зари над сумерками» восприняли П. Элюар, В. Незвал и Л. Арагон.

Поэт скончался в Париже от гриппа незадолго до подписания перемирия в войне, 9 ноября 1918 г. Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез. .