Апулей - Вариант 1

Апулей, римский поэт, родился около 124 г. в городе Мадавра, в Северной Африке, в богатой семье. Получил прекрасное образование в Карфагенском университете. Писал на греческом и латинском языках. Окончив университет, Апулей уехал в Афины, где изучал математику и философию, одновременно пробуя свои силы в музыке и поэзии. Здесь он стал ярым поклонником Платона. Будучи уже признанным писателем, добавлял к своему имени в заглавии произведений «платонин из Мадавра». Изучал оккультизм в Малой Азии, на острове Самос, в Египте и Сирии. Смесь платонизма с мистицизмом — главная черта его мировоззрения. Путешествовав по миру, отправился в Рим, где занялся (правда неудачно) адвокатской практикой. Огорченный, уехал в Африку и поселился в Карфагене, где и прожил до самой смерти.

Его мистической шедевр — роман в одиннадцати книгах «Метаморфозы» более известен под названием «Золотой осел». Апулей является автором сборника судебных речей и риторических декламаций, которые дошли до нас в отрывках.

Сказку об Амуре и Психее из романа «Золотой осел» в России перелагали И. Ф. Богданович, С. Т. Аксаков и другие писатели. Различные сюжеты романа заимствованы европейскими писателями Боккаччо, Сервантесом, Филдингом и Смоллеттом. Дата смерти неизвестна. .