Арагон Л. - Вариант 1

Луи Арагон — французский поэт и прозаик, член Гонкуровской академии; деятель Французской коммунистической партии, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957).

Луи Арагон родился 3 октября 1897 г. в Париже. Он был внебрачным сыном Маргариты Тука, которая записала его как приёмного сына своей матери и отчима, политического деятеля Андриё. Впоследствии Луи выбрал себе псевдоним Арагон по названию испанской исторической области.

С 1915 года учился на медицинском факультете в Париже. Участвовал в Первой мировой войне санитаром.

В молодости был близок к кругу дадаистов и сюрреалистов.

В 1927 поэт вступил во Французскую коммунистическую партию и начал активно заниматься журналистикой.

В августе 1932 Луи Арагон посетил СССР в составе интернациональной бригады писателей, изучавшей новостройки социалистического Урала, в том числе — города Магнитогорск, Челябинск и Кабаковск (ныне Серов). Свои впечатления от поездки Арагон отразил в написанном по горячим следам цикле стихов «Ура, Урал!».

В 1929 году женился на писательнице Эльзе Триоле (сестре Лили Брик), которой посвящал многие свои стихи.

Во время Второй мировой войны Арагон участвовал в движении Сопротивления.

В 1957 стал лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Редактировал газету «Les Lettres françaises». В последующие годы резко выступает против авторитаризма советского коммунизма. Осуждает процессы против писателей в СССР, в частности Дело Синявского и Даниэля в 1966 году. В 1968-м резко протестует против ввода войск в Чехословакию, лично обратился к Брежневу с требованием освободить кинорежиссера Сергея Параджанова.

Поэт скончался 24 декабря 1982 г. в Париже.

Произведения:



сборник стихов «Фейерверк»,

повесть «Анисе»,

роман «Парижский крестьянин»,

«Трактат о стиле»,

повесть Лоно Ирены,

поэма «Красный фронт»,

роман «Базельские колокола»,

роман «Богатые кварталы»,

роман «Путешественники на империале»,

сборник поэзии «Нож в сердце»,

сборник поэзии «Глаза Эльзы»,

сборник поэзии «Паноптикум»,

роман «Орельен» (Aurélien, 1944)

роман «Гибель всерьез» (La Mise à mort, 1965)

Исторический роман о Ста днях Наполеона «Страстная неделя» (La Semaine sainte, 1959)

История СССР (Histoire de l’U. R. S. S. )

роман «Анри Матисс» (Henri Matisse, 1971).

Издания Луи Арагона на русском языке





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Арагон Л. Собр. сочинений, т. 1—11, М. , 1957—61.

Арагон Л. Литература и искусство. Избранные статьи и речи, М. , 1957,

Арагон Л. Неоконченный роман. Эльза. Поэмы, М. , 1960.

Арагон Л. Лоно Ирены // Арагон Л. , Батай Ж. , Луис П. , Жене Ж. Четыре шага в береду: Французская маргинальная проза первой половины ХХ в. М. Климовой и В. Кондратовича. Изд.

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