Арбузов А.Н. - Вариант 1

Арбузов Алексей Николаевич (1908 - 1986), драматург.

Родился 13 мая (26 н. с. ) в Москве в образованной, интеллигентной семье. Самым сильным детским впечатлением ребенка было море, куда семья ездила каждый год отдыхать. Начало войны 1914 застало Арбузовых на Рижском взморье, и им срочно пришлось уезжать. Арбузовы переехали из Москвы в Петроград, где шестилетний Алеша приобщается к театру, слушает оперу, ходит в кинематограф. Учится в частной гимназии (1916). Революция 1917 помешала ему получить систематическое образование.

В 9 лет ему пришлось столкнуться с крушением прежней жизни, и он с жадностью впитывает новые впечатления. Наступают тяжелые дни: голод, цинга, тиф. В 11 лет остается один, попадает в колонию для трудновоспитуемых. Спасением для него стал театр. В Большом драматическом театре мальчику довелось увидеть спектакль Разбойники Шиллера, который показывали для красноармейцев, уходящих на фронт. Со вступительным словом выступил. А. Блок. Впечатление было настолько сильным, что в этом театре пересмотрел все спектакли, знал весь репертуар.

Его жизнь немного упорядочивается: он живет у своей тетки В. Савич. Школу посещать отказался, так и не получил среднего образования.

В 14 лет начал работать статистом в Мариинском театре. В 16 лет попадает в драматическую студию, которой руководил П. Гайдебуров, блестящий актер и режиссер. Осенью, окончив студию, Арбузов поступает в труппу Гайдебурова. Весной 1928 уходит из театра, чтобы создать вместе с группой молодых актеров свой Цех экспериментальной драмы. После его распада принимает участие в организации театра на колесах (агитвагон), который ездит со спектаклями по малым городам России. Собственного драматурга театр не имел, поэтому Арбузов сам взялся за перо. Первая многоактная пьеса Класс была поставлена в Ленинграде, но не имела успеха. После провала Арбузов уехал в Москву и поступил в театр Мейерхольда. Появляются новые друзья: В. Плучек, И. Шток и другие актеры и режиссеры. Весной 1932 он женился, у него появилась дочь.

Первая пьеса, которая была поставлена в Москве, Ленинграде и других городах и получила признание зрителей и критиков, была комедия Шестеро любимых (1935). В этом же году написана новая комедия Дальняя дорога. Арбузов всегда восхищался талантливой игрой актрисы театра Вахтангова Бабановой и пьесу Таня писал специально для нее. Таня была поставлена в 1939 Московским театром Революции и имела шумный успех. Ее ставили в 1960 - 70-е годы многие советские театры.

Премьера пьесы Город на заре состоялась 5 февраля 1941, но война помешала долгой жизни этого спектакля.

После войны Арбузов пишет комедию Встреча с юностью (1947), около пяти лет работает над драмой Годы странствий (1954). Арбузов становится одним из самых известных драматургов страны, чьи пьесы ставятся во многих театрах. Долгие годы совместного творчества связывали драматурга с театром им. Е. Вахтангова, в котором шли семь пьес Арбузова: Иркутская история, Двенадцатый час (1959), Потерянный сын (1961) и др. За границей начинают ставить пьесы А. Арбузова: в Лондоне - Счастливые дни несчастливого человека, Старомодную комедию, ее же ставят в Париже. 20 апреля 1986 Арбузов умер. Похоронен в Москве. .