Ариосто Л. - Вариант 1

Apиoсто (Людовик) - знаменитый итальянский поэт XVI стол. ; родился 8 сентября 1474 в Реджио, в бывшем герцогстве Феррарском, где его отец, потомок стародворянского рода Николо дель-Ариости, был комендантом крепости. А. воспитывался в феррарской школе и потом, по желанию отца; занялся юридическими науками. Он с ранних лет выказывал склонность к поэзии и потому в 22 г. , когда отец предоставил ему, наконец, свободный выбор занятий, он уехал в Рим и стал изучать древние языки и изящную словесность; скоро он обратил на себя внимание несколькими латинскими стихотворениями и главное драмами, по образцу Плавта и Теренция: "Cassaria" и "I Suppositi". Лат. стихотворение "Carmen Epitha Jamium", написанное по случаю бракосочетания герцога Альфонса I с Лукрецией Борджиа, расположило двор к молодому поэту и в 1503 г. он поступил к кардиналу Ипполиту д'Эсте, брату герц. Альфонса. В это время он написал свое великое произведение "L'Orlando Furioso"; десять лет, с 1505 до 1515, посвятил он этому эпосу, разделенному на 46 песен. В 1517 г. А. поссорился с кардиналом и перешел на службу к его брату, герц. феррарскому Альфонсу I. В 1521 г. ему было поручено отправиться комиссаром в Гарфаньяну для изгнания бандитов; с успехом окончив экспедицию, он спустя три года (1525 г. ) вернулся в Феррару, где получил новое назначение, для него больше приятное; ему поручили надзор за постройкой нового театра. Материальные средства его на столько улучшились, что он купил небольшой дом с садом, который еще и теперь показывается в Ферраре, в улице Миразоле. Свободные часы он проводил за сочинением комедий в стихах и за исправлением своего великого эпоса, достигшего при нем 17 изданий (1532 г. ). Он умер, после тяжкой болезни, 6 июня 1533 г. , похоронен в Ферраре, в монастыре св. Венедикта. Сорок лет спустя, феррарский дворянин, Августино Мости, воздвиг ему прекрасный памятник. Монумент, стоящий в настоящее время в церкви, относится к 1612. Произведения А: 1) "L'Orlando Furioso" - "Неистовый Орланд" и его продолжение, написанное Боярдо "Orlando innamorato", составляют целую эпопею и без последней половины многие части первой - непонятны. В "Orlando" изображены средневековые геройские подвиги, но А. передает их в ироническом духе, возбуждая в читателе недоверие к действительности изображаемых событий. Подобное направление и явное скептическое отношение автора к своему сюжету было ново в литературе и резко обрисовывает эпоху Возрождения. Одаренный богатой фантазией и мастерски владея языком, А. представил ряд блестящих картин, с хитросплетенными эпизодами и создал в "Orlando Furioso" произведение тонкого художественного вкуса, хотя и без патриотических или религиозных идей. 2) "Commedie" - две в прозе "La Cassaria" (Венеция, 1525 г. и позже) и "I Suppositi" (Вен. , 1525 г. и позже); пять в стихах: "Il Negromante" (Вен. , 1530), "La Lena" (Вен. , 1535 г. ), "I Suppositi" (Вен. , 1542), "La Cassaria" (Вен. , 1546), "La Scolastica" (Вен. , 1547 г. ; полное изд. "Commedie" - Вен. , 1562 и Флор. 1724 г. ). 3) "Satire", важные для жизнеописания поэта, сперва появились в 1034 году. Открытая Джиампиери в 1845 г. героическая поэма, изданная в 1846 во Флоренции, "Rinaldo ardito di L'Ariosto", повествующая о борьбе Карла В.

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