Арсеньев В.К. - Вариант 1

АРСЕНЬЕВ Владимир Клавдиевич (1872-1930), российский исследователь Дальнего Востока, географ и писатель. Исследовал Юж. Приморье (1902-03), горы Сихотэ-Алиня (1906-10). Один из создателей краеведческого направления в отечественной научно-художественной литературе. Книги «По Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу Узала» (1923), «В горах Сихотэ-Алиня» (отдельное издание 1937) и др.

АРСЕНЬЕВ Владимир Клавдиевич [23 августа (10 сентября) 1872, Санкт-Петербург, — 4 сентября 1930, Владивосток], подполковник (1913), натуралист, путешественник, этнограф, писатель-гуманист, популяризатор науки, исследователь Дальнего Востока; член Русского Географического общества (1909), почетный член Вашингтонского национального и Британского Королевского географических обществ (1919).

Родился в семье железнодорожного служащего, выходца из крепостных крестьян, мать — бывшая крепостная крестьянка. По окончании Петербургского пехотного юнкерского училища (1895) Арсеньев служил в полку города Ломжа (ныне Польша), в 1900 переведен во Владивосток.

В 1902-03 предпринял ряд экспедиций для изучения Южного Приморья; с января 1903 начальник конно-охотничьей команды. В 1904-05 участвовал в русско-японской войне, руководя гарнизонной военной разведкой, награжден тремя орденами. В 1906-10 исследовал горы Сихотэ-Алиня. По указу Николая II в 1910 освобожден от службы в войсках и штабах, переведен в Главное управление землеустройства и земледелия с сохранением воинского звания и чинопроизводства,

Первую сводку о природе и людях Уссурийского края Арсеньев опубликовал в 1912. В 1918 он совершил путешествие на Камчатку; летом 1922 посетил Гижигинский район, при возвращении чудом спасся от тайфуна на Охотском море. В 1923 побывал на Командорских островах, в 1927 прошел по маршруту Советская Гавань — Хабаровск. Во всех экспедициях он изучал быт, обычаи, промыслы, религиозные верования, фольклор удэгейцев, тазов, орочей, нанайцев и других народов Дальнего Востока.

В 1910-18 Арсеньев был директором краеведческого музея в Хабаровске. Одновременно он преподавал в Дальневосточном университете и во Владивостокском педагогическом институте (профессор, 1921), а также в народных университетах Хабаровска и Владивостока. Он состоял членом 20 научных обществ и учреждений Сибири и Дальневосточного края. Его деятельность и душевные качества заслуженно принесли ему почти легендарную, нелегкую славу доброго человека.

Арсеньев создал новое, краеведческое направление в отечественной научно-художественной литературе. Основные его книги, многократно переиздававшиеся — «По Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу Узала» (1923) и «В горах Сихотэ-Алиня» (отд. изд. 1937), — проникнуты любовью к природе Дальнего Востока и дают поэтическое и в то же время научное изображение жизни тайги, рассказывают о ее мужественных людях. По официальной версии, Арсеньев умер от «крупозного воспаления легких». Это заключение вызвало недоумение у многих его современников, а скоропалительные (на следующий день после смерти) похороны усилили подозрения в загадочности гибели. Сомнения остаются. . .

Судьба родных была трагична: вдова расстреляна в 1938 по ложному обвинению в шпионаже (реабилитирована посмертно в 1958); дочь осуждена на 10 лет лагерей (1941-1951); брат, арестованный в 1937, бесследно исчез.

В честь Арсеньева названы: река, правый приток Уссури, две горы (в Сихотэ-Алине и на острове Парамушир ), вулкан на Камчатке, город и поселок. .