Арцыбашев М.П. - Вариант 1

Арцыбашев Михаил Петрович (1878-1927) - родился 24 октября (5 ноября) 1878 года в Харьковской губернии. Учился в Ахтырской гимназии, в харьковской Школе рисования и живописи (1897-1898).



Писать начал очень рано, 16 лет, в провинциальных газетах; в 1901 году поместил в ''Мире Божьем'' очерк ''Паша Туманов'', в 1902 году в ''Русском Богатстве'' - большой рассказ из народной жизни: ''Куприян''. Литературное имя Арцыбашев составил себе повестью ''Смерть студента Ланде'', напечатанной в ''Журнале для всех'' 1904 год. Огромную, хотя и крайне сомнительную известность доставил его роман ''Санин'', напечатанный первоначально в ''Современном Мире'' 1907 года, а затем быстро разошедшийся в отдельном издании. 2-е издание было конфисковано, и автор привлечен к уголовной ответственности за порнографию. Переведенный на многие иностранные языки, ''Санин'' всюду имел сенсационный успех. В Германии он тоже вызвал судебное преследование, и притом в двух местах: Берлине и Мюнхене. Было возбуждено преследование против переводчиков и в Венгрии. Судебное преследование в Германии, однако, закончилось оправданием. Русский суд еще не рассматривал дела о ''Санине''. Судебное преследование за порнографию было возбуждено против Арцыбашева и за первую часть романа ''У последней черты'', напечатанную в 1910 году, в 4-й книге сборников ''Земля''. Из других произведений писателя обратили на себя внимание критики большие рассказы: ''Миллионы'' (''Земля'', кн. 2) и ''Рабочий Шевырев'' (''Земля'', кн. 3, 1909), "У последней черты". Кроме того, Арцыбашев написал несколько пьес - "Ревность", "Война". На революцию 1905 Арцыбашев откликается рядом повестей и этюдов; для некоторых из них материалом послужили подлинные исторические факты. Так, рассказ "Кровавое пятно" написан под впечатлением многочисленных расправ и расстрелов 1905 года. "На белом снегу" дает картину ожесточенной борьбы царской опричнины с революционным движением в Прибалтике. Рассказ "Один день" связан с 9 января 1905 года. В 1907 Арцыбашев пишет повесть "Человеческая волна", где переплетаются эпизоды московского восстания, история с "Потемкиным" в Одесском порту и восстание моряков в Севастополе. Кульминационным пунктом творчества Арцыбашева является роман "Санин", который создавался в течение семи лет (1901-1907). В революцию 1917 Арцыбашев выступил в качестве публициста ("Записки писателя"). По своей манере Арцыбашев - реалист и даже натуралист французской школы. Вслед за Достоевским и Мопассаном он стремится вскрыть механику психических переживаний, всю силу звериного инстинкта человека. Арцыбашев со злым отвращением старается унизить человека, сбросить с того пьедестала, на который его поставил Горький . Сборник размышлений "Вечный мираж", написанный в 1919, издан в 1922 в Берлине. В августе 1923 Арцыбашев эмигрировал в Польшу. Был одним из руководителей и постоянным автором газеты "За Свободу!". В Варшаве изданы сборник "Под солнцем" (1924), пьеса в стихах "Дьявол: Трагический фарс" (Варшава, 1925). Статьи из газеты "За Свободу!" собраны в книгу "Записки писателя" (Варшава, 1925).



Умер Арцыбашев 3 марта 1927 года в Варшаве. .