Астуриас М. - Вариант 1

Гватемальский писатель, лауреат международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" и Нобелевской премии по литературе Мигель

Анхель Астуриас (1899-1974) по праву считается зачинателем и выдающимся

мастером нового латиноамериканского романа. Родина Астуриаса, одна из самых

малых стран Американского континента, - колыбель великой цивилизации,

некогда созданной народом майя. Потомки древних майя, составляющие основную

часть населения страны, сумели сохранить в веках богатейшее культурное

наследие - мифологию, поэзию, эпос. Будущий писатель, в жилах которого текла

кровь предков-индейцев, еще в детстве приобщился к духовным традициям майя,

и это знакомство явилось важнейшим импульсом, побудившим его к литературному

творчеству. А другим, не менее важным импульсом стала непримиримая ненависть

к насилию, к тиранической диктатуре, давно и прочно укоренившейся на его

родине.

Детство и юность М. -А. Астуриаса совпали с годами правления одного из

самых лютых тиранов Центральной Америки - Эстрада Кабреры. Вирус насилия

продолжал отравлять жизнь страны и после свержения диктатора. Спасаясь от

преследований, Астуриас покинул страну в 1923 году. Его изгнание затянулось

на десять лет. Поначалу, живя в Англии, он намеревался изучать политическую

экономию. Но два события, вернее, два глубоких переживания увлекли его на

иной путь. Первым из них Астуриас был обязан Британскому музею: встреча с

выставленными здесь памятниками культуры майя взволновала его безмерно; он

словно увидел воочию древний лик своей родины, услыхал зов, долетевший через

века. А второе, решающее, он испытал, когда приехал в Париж на каникулы и,

бродя по опустевшим коридорам Сорбонны, наткнулся на объявление о

предстоящем курсе лекций профессора Жоржа Рейно, посвященном мифологии

древних майя. "Это подействовало на меня как удар молнии", - вспоминал

Астуриас.

Он остается в Париже. Посещает лекции Жоржа Рейно. Становится его

учеником, потом помощником, потом ближайшим сотрудником,

высококвалифицированным специалистом, не уступающим самому мэтру во всем,

что касается культуры майя. Он глубоко изучает знаменитый эпос майякиче

"Пополь-Вух" - "Книгу народов". Одновременно Астуриас занимается

журналистикой, пишет стихи. Молодой поэт из экзотической Гватемалы, к тому

же знаток индейской мифологии, заинтересовал французских сюрреалистов.

Арагон, Деснос, Элюар становятся его друзьями.

Интерес был взаимным. Бунтарские манифесты сюрреалистов,

ниспровергавшие буржуазную цивилизацию, ратовавшие за возвращение к

"примитиву", за возрождение "младенческого" состояния человека, не могли не

вызвать сочувствия у Астуриаса - сочувствия, в котором, впрочем,

присутствовал легкий оттенок превосходства. Многое из того, к чему

стремились его французские друзья (и чего они на практике так и не

достигли), уже содержалось в его собственном опыте. Но чтобы оценить и

реализовать этот опыт, полезно было взглянуть на него "чужими глазами".

Почти все исследователи констатируют, что Астуриас "прошел школу

сюрреализма". Здесь следует сделать одну существенную оговорку: ученик

оказался довольно строптивым и далеко не безоглядно следовал рекомендациям

учителей. Программные принципы сюрреализма он подчинял своим целям,

превращал их во вспомогательные приемы. Так, в частности, обстояло дело с

"автоматическим письмом", к которому Астуриас прибегал лишь на строго

определенной стадии творческого процесса - после того, как замысел созрел и

обдуман во всех деталях.

Можно понять, почему порою в ответ на дотошные расспросы о том, как

именно повлиял сюрреализм на его творчество, Астуриас отмахивался: "Ищите

мой сюрреализм в "Пополь-Вух"!"

В 1930 году в Мадриде увидела свет его первая книга в прозе - "Легенды

Гватемалы" {Русский перевод - М. , "Художественная литература", 1972. }.

Мифологические легенды переплетаются в ней с преданиями колониальных времен,

красочные картины родной природы соседствуют с воспоминаниями о детстве.

Образный и причудливый язык местами стилизован под индейскую речь; автор еще

только нащупывает путь к органическому стилю, способному передать

мировосприятие индейца.

Между тем одновременно с "Легендами Гватемалы" Астуриас начал писать

произведение совсем иного характера. Его замысел возник из юношеского

рассказа "Нищие политики", над которым писатель работал еще на родине. Это

был роман о диктатуре - "Сеньор Президент" {На русском языке роман "Сеньор

Президент" вышел тремя отдельными изданиями (М. , "Художественная

литература", 1959, 1968, 1970). }. "У меня имелось в запасе все то, что

довелось мне услышать под гнетом Эстрада Кабреры, - говорил Астуриас, - и я

начал припоминать разные вещи. Я рассказывал их во весь голос. . . Так я и

принялся за роман "Сеньор Президент". Я рассказал его прежде, чем написал".

С рукописью законченного романа возвратился Астуриас на родину в 1933

году. О публикации нечего было и думать - генерал Убико, очередной "сеньор

президент", правивший Гватемалой, не уступал Эстрада Кабрере. Книга увидела

свет лишь тринадцать лет спустя.

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