Авдеев М.В. - Вариант 1

Авдеев Михаил Васильевич (1821-1876)

Родился в Оренбурге, в семье богатого уральского казака, видного деятеля яицкого войска. В детстве обучался под руководством жившего тогда в ссылке в Оренбурге Фомы Зана, известного польского деятеля, друга Мицкевича и члена виленского общества ''Филаретов''.



Окончив гимназию в Уфе, Авдеев поступил в корпус путей сообщения; в 1842 году был выпущен оттуда поручиком и служил в Нижнем Новгороде. В 1852 году вышел в отставку в чине капитана. В крымскую кампанию был выбран начальником дружины оренбургского ополчения. В шестидесятых годах был членом присутствия по крестьянским делам и почетным попечителем гимназии. Летом жил в красивой гористой части Стерлитамакского уезда, в деревне, доставшейся ему от отца, а зиму проводил в столицах. В 1862 году его мирная жизнь была нарушена высылкой в Пензу (в связи с политическим процессом М. Л. Михайлова). Через год ему разрешили выехать за границу, где он бывал и раньше и где теперь сблизился с И. С. Тургеневым. Позже Авдеев вернулся в Россию. Литературная деятельность его началась еще в сороковых годах. Умный, начитанный и восприимчивый, Авдеев чутко прислушивался к движениям общественной жизни и умело эксплуатировал в своих произведениях значительный запас своих наблюдений - провинциальных, столичных и заграничных. Его вкусы, взгляды и литературная манера сложились в сороковых годах под влиянием произведений Тургенева, который был для Авдеева учителем и образцом, и которому посвящен его ''Подводный камень''. Первый и шумный успех создала писателю его трилогия (''Варенька'', ''Записки Тамарина'' и ''Иванов''), печатавшаяся в ''Современнике'' в 1849, 1851 и 1852 годах и потом вышедшая отдельно в 1852 году под названием ''Тамарин''. Долгая жизнь в провинции дала Авдееву возможность близко наблюдать часто встречавшийся тогда тип измельчавших, провинциальных Печориных. Черты этого типа были метко схвачены в трилогии; слово ''Тамарин'' сделалось крылатым и в тогдашних журналах и газетах постоянно употреблялось в нарицательном смысле, как Онегин или Обломов. За трилогией быстро последовали другие произведения: пятидесятые годы были временем высшего напряжения творчества Авдеева. Сотрудничая в ''Современнике'', ''Отечественных Записках'', ''Библиотеке для чтения'', ''Санкт-Петербургских Ведомостях'' и других органах, он выступал и в качестве беллетриста (''Ясные дни'', ''Огненный змей'', ''Порядочный человек'', ''Приличная партия''), и как автор путевых писем (''Поездка на кумыс'', ''Письма из Петербурга'', ''Из деревни'', ''Дорожные заметки'', ''Из-за границы''), и как фельетонист (фельетоны в ''Современнике'' 1852-1853 годы, под псевдонимом ''Пустой человек''), и как корреспондент из Оренбургского края (в ''Дне'' Аксакова , 1861-1862). Первое десятилетие литературной деятельности Авдеева завершилось лучшим его произведением - романом ''Подводный камень'' (в ''Современнике'' 1860 года, потом отдельно). Сюжет теперь забытого романа сводится к тому, что молодая девушка, дочь помещицы, Наташа Любанина, встречается с немолодым помещиком-соседом Соковлиным, человеком умным, добрым, образованным, словом - незаурядным, подпадает под его нравственное и просветительное влияние и, наконец, влюбляется в него. Побежденный ее любовью, он женится на Наташе, и в течение нескольких лет они живут счастливо, пока на сцену не появляется друг детства Наташи, прежде студент, потом литератор и общественный деятель из ''новых'', Комлев. Его характерная личность, новые взгляды, разгоревшаяся в нем прежняя привязанность к Наташе завлекают ее, и Наташа уезжает с Комлевым, покидая ребенка, с ведома и согласия мужа, который не считает себя вправе противиться новому чувству жены, хотя сильно страдает. Изжив непрочное увлечение, Наташа расстается с Комлевым и возвращается домой, встречая прежнюю любовь и уважение мужа. Сюжет прост и не нов; критика указывала Авдееву, что он близок к сюжету ''Жака'' Ж. Санд, ''Полиньки Сакс'' Дружинина и других романов. ''Подводный камень'' имел, однако, огромный успех; во-первых, он появился, как нельзя кстати, в эпоху переоценки разных ценностей, в том числе женского и брачного вопроса; во-вторых, заурядный сюжет трактован с незаурядным мастерством и убедительностью. Изящный, простой и ясный, тургеневской складки, язык; стройный план, без излишних подробностей и пристроек; несколько отчетливо очерченных типов; красивые, сжатые и точные описания помещичьего быта и деревенской природы; наконец, тонкий и глубоко правдивый анализ сложных переживаний двух главных героев, - все это ставило ''Подводный камень'' в первый ряд тогдашней художественной литературы. Благодаря этим достоинствам, роман и теперь читается с интересом; в нем легко уловить любопытные черты ''лишних людей'' (в лице Соковлина) и ''реалистов'' базаровско-писаревского типа (Комлев). Симпатии автора - на стороне первых, а ''новых людей'' он не прочь упрекнуть в эгоизме, сухости и прочем. Литературные идеологи ''новых людей'' это чувствовали и, когда Авдеев выступил в 1868 году с новым романом, ''Между двух огней'', встретили его неблагосклонно. Роман не имел большого успеха, как и позднейшие произведения Авдеева (''Магдалина'', ''Сухая любовь'', ''Пестренькая жизнь''). Последним беллетристическим произведением писателя был роман ''В сороковых годах'', напечатанный в ''Вестнике Европы'' в 1876 году, по смерти автора, и изображающий кружок Белинского и Герцена. Стихов Авдеев не печатал совсем, а из его драм известна была публике только одна (другая осталась в рукописи): ''Мещанская семья'', шедшая на Александринской сцене в сезон 1868-1869 и имевшая очень скромный успех. Особо следует упомянуть одну работу Авдеева, печатавшуюся сначала в ''Неделе'' и потом вышедшую в 1874 году отдельно - ''Наше общество в героях и героинях литературы за пятьдесят лет''. В этой книжке даются легкие, меткие, остроумные, хотя и поверхностные, характеристики: Чацкого, Онегина, Печорина, ''лишних людей'', Рудина, Инсарова, Базарова; ''героинь'': Софьи Фамусовой, Татьяны, Бэлы, княжны Мери и Веры, Маши из ''Затишья'', Лизы из ''Дворянского гнезда'', Натальи (''Рудин''), Елены (''Накануне'') и ''новых женщин''. Книжка имела успех, много читалась и теперь еще не бесполезна и рекомендуется учащимся как интересное пособие.



Авдеев пользовался большим и постоянным, хотя и не всегда благосклонным вниманием критики. О нем писали: Аполлон Григорьев, Дружинин, Шелгунов, П. Ткачев, М. Цебрикова, Скабичевский, С. А. Венгеров, П. Боборыкин. .