Сочинение Автопортрет Пушкина 1829 года

Передо мной автопортрет Александра Сергеевича Пушкина, сделанный поэтом в тысяча восемьсот двадцать девятом году.

Четкие резкие линии, почти шаржевая манера. Часто на полях рукописей поэт рисует своих героев, себя или близких. Этот автопортрет появляется в то время, когда поэт просит руки Натальи Гончаровой. Ему не отказывают, но и не дают согласия. Пушкин отправляется в путешествие, не одобренное правительством. Его путь лежит на Кавказ, где шла война. В пути Пушкин пишет заметки, послужившие основой произведению “Путешествие в Арзрум”, тогда же написаны стихотворения “На холмах Грузии лежит ночная мгла. . . ”, “Кавказ”, “Обвал”. Впечатления, полученные на Кавказе, явно отражены в автопортрете 1829 года.

Поэт предстает перед нами воином, едущим на коне в Арзрум, ведь он вместе с русскими войсками вошел туда. Есть и еще одна версия — поэт на коне убегает от правительства. От отчаяния он не знает, куда ему деваться. И еще, я думаю, автопортрет связан с ответом Гончаровой. Поэт напоминает мне Дон Кихота с его благородством и верностью прекрасной даме. Донкихотство сквозит в каждой строке стихотворения “Я вас любил”, относящегося к этому периоду.

Поэт позже получил согласие на брак. Конечно, разве такая великая любовь могла остаться без ответа, взаимности. .