Сочинение Автор и его герои в отношении к обществу в романе "Евгений Онегин"

Судьбы лучших героев романа трагичны. Права ли Татьяна, говоря, что в деревне «счастье было так возможно, так близко»? Почему мечты Ленского о счастье не сбылись?

Ленский гибнет, потому что не может принять условий жизни и трезво видеть мир, не может, как пишет Белинский, «развиваться и идти вперед». Онегин и Татьяна во многом изменились решительно. Но почему же все более углубляется их конфликт с окружающим миром? Почему этот мир представлен разными кругами общества (деревня, Москва, Петербург)? Чем характерен каждый из этих кругов и почему ни в одном из них герои не могут себя чувствовать удовлетворенными?

Пушкинский роман в стихах проникнут ощущением безграничности жизни. Художественное пространство романа так велико, что Белинский по праву назвал его «энциклопедией русской жизни».

Деревня, Москва, Петербург оказываются основными кругами жизни, через которые автор проводит героев, сравнивая их отношение к этим кругам своим. Несходство этих слоев русской жизни для Пушкина принципиально важно. Столкновение героев с одним из них не давало бы еще права говорить о трагедии. Но Онегин, Татьяна, Ленский не могут принять ни провинциальной неподвижности, ни столичной суеты.

Каждый круг жизни характеризуется в романе по правилам линейной перспективы. На первом плане выписаны два-три портрета (для деревенского круга: Ларины, дядя Онегина, Зарецкий), затем несколькими штрихами очерчены эпизодические герои (например, гости на именинах Татьяны). В каждом случае Пушкин непременно дает строфу, которая объединяет впечатления об этом круге общества и выделяет наиболее характерную отличительную его сторону. Для поместного круга такой определяющей чертой оказывается примитивность. Дядя Онегина, который «в окно смотрел да мух давил», простодушные Ларины, которым «квас, как воздух, был потребен», Зарецкий, «трибун трактирный» и «отец семейства холостой», — наиболее характерные фигуры этого круга. Зарецкий нарисован в духе образов Грибоедова, на которого Пушкин почти ссылается («И вот общественное мненье!»).

Пушкин использует классический способ характеристики героев с помощью фамилий. Этот прием знаком нам по комедии Фонвизина «Недоросль». Отчего это возможно? Провинциальные помещики так примитивны, односложны, что суть каждого из них может быть обозначена: «Гвоздин, хозяин превосходный, Владелец нищих мужиков», которых он «гвоздил», довел до разоренья; «уездный франтик Петушков» и т. д. Отсутствие душевных движений и духовных интересов, невежество показаны как следы примитивности провинциальных помещиков, общий портрет которых дан в XI строфе второй главы («Их разговор благоразумный О сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне. . . »). Главные герои романа, естественно, оказываются чужды этому кругу. Ленский «бежал. . . из беседы шумной»; Онегин прослыл «опаснейшим чудаком»; Татьяна даже «в семье своей родной казалась девочкой чужой», предстоящая встреча с гостями на именинах пугает ее (Татьяна видит во сне «Копыта, хоботы кривые, Хвосты хохлатые, клыки. . . »). Отталкивание героев от примитивной среды возвышает их в глазах автора и читателей романа.

Однако Пушкин не хочет воспринимать этот круг жизни однозначно. В деревенской жизни поэт видит не только примитивизм, но и естественность, не только бессмысленную пустоту, но и «сельскую свободу». Деревня дорога поэту потому, что здесь возможна сосредоточенность, здесь человек слышит свой внутренний голос:

Я был рожден для жизни мирной,

Для деревенской тишины:

В глуши звучнее голос лирный,

Живее творческие сны.

И герои романа отчасти разделяют эти чувства. Татьяна в этом смысле наиболее близка автору («Вставая с первыми лучами, Теперь она в поля спешит. . . » — XVIII и XXIX строфы седьмой главы). Поэзия «мирной жизни» знакома и Ленскому («Я модный свет ваш ненавижу. . . »). На какое-то время погружен в «беспечную негу» деревенской жизни и Онегин (четвертая глава). Но герои не способны находить в любом проявлении жизни ее поэтические стороны. Этот дар любви спасает Пушкина от отчаяния, опустошения, позволяет ему найти выход из трагедии, к которой подведены герои.

Характеристика Москвы на страницах романа во многом напоминает колкие фразы Грибоедова. Главным качеством в характеристике московского круга у Пушкина оказывается неподвижность. Эта упрямая старина, не желающая меняться, удручала Чацкого («Что нового покажет мне Москва?»).

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