Автор записок

Человек из подполья — герой «Записок из подполья» Ф. М. Достоевского (1864), от лица которого они ведутся. Сорокалетний чиновник в отставке, он живет в «углу» — «дрянной, скверной» комнате на краю Петербурга. В «подполье» он и психологически: почти всегда один, предается безудержному «мечтательст-ву», мотивы и образы которого взяты из «книжек». Проявляя ум и мужество, он исследует собственное сознание, так определяя цель своей исповеди — «испытать: можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды?». Герой бунтует против открытых современной наукой законов природы, «каменная стена» которых — «несомненность» только для «тупого», посредственного человека, деятеля. «Врет» наука, что личность может быть сведена к рассудку, ничтожной доле «способности жить», и «расчислена» по «табличке». «Хотенье» — вот «проявление всей жизни… и с рассудком, и со всеми почесываниями». Вопреки «научным» выводам социализма о человеческой природе и человеческом благе он отстаивает свое право к «положительному благоразумию примешать пошлейшую глупость», чтобы подтвердить, что «люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши». В «отрицательный век» он тоскует по идеалу, способному удовлетворить его внутреннюю «широкость». Это не наслаждение, не карьера и не «хрустальный дворец» социалистов, отнимающий у человека свободу выбора, суживающий личность: ведь в человеческой природе не только потребность порядка, благоденствия, счастья, но и хаоса, разрушения, страдания. Герой протестует против отождествления добра и знания, против безоговорочной веры в прогресс науки и цивилизации. В 24 года, еще служа, он как-то забрел в трактир, где случайно заслонил дорогу офицеру. Тот молча передвинул «низенького и истощенного» человека на другое место. Несколько лет герой стремился отомстить за пренебрежение и успокоился, лишь толкнув «обидчика» в плечо на Невском. «Деспот в душе», он не способен к дружбе, стремясь к полновластному господству над людьми и обстоятельствами, наподобие автора литературного произведения. Но «действительность» не подчиняется законам литературы. Стыдясь самого себя и понимая, что «подполье» есть «нравственное растление», герой не может преодолеть страх перед «живой жизнью». Несмотря на генетическую связь с Голядкиным («Двойник») и Мечтателем («Белые ночи»), это новый тип героя Достоевского, человек с «разорванным сознанием», чьи черты впоследствии так или иначе воплотились в образах Раскольникова, Ставрогина, Аркадия Долгорукого, Версилова, Карамазовых и др. «Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека русского большинства и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону», — писал Достоевский. .