Айтматов Ч. - Вариант 1

АЙТМАТОВ, ЧИНГИЗ ТОРЕКУЛОВИЧ (р. 1928), киргизский прозаик.

Родился 12 декабря 1928 в кишлаке Шекер в Киргизии в семье партийного работника. В 1937 отец был репрессирован, будущий писатель воспитывался у бабушки, его первые жизненные впечатления связаны с национальным киргизским образом жизни. В семье говорили и на киргизском, и на русском языках, и это определило двуязычный характер творчества Айтматова.

В 1948 Айтматов окончил ветеринарный техникум и поступил в сельскохозяйственный институт, который окончил в 1953. В 1952 начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском языке. По окончании института в течение трех лет работал в НИИ скотоводства, одновременно продолжая писать и печатать рассказы. В 1956 поступил на Высшие литературные курсы в Москве (окончил в 1958). В год окончания курсов в журнале «Октябрь» был опубликован его рассказ Лицом к лицу (перевод с киргизского). В том же году были опубликованы его рассказы в журнале «Новый мир», а также вышла в свет повесть "Джамиля", принесшая Айтматову мировую известность.

В повести "Джамиля", героем-повествователем которой был 15-летний подросток, проявилась главная особенность прозы Айтматова: сочетание напряженного драматизма в описании характеров и ситуаций с лирическим строем в описании природы и обычаев народа.

По окончании Высших литературных курсов Айтматов работал журналистом в г. Фрунзе, редактором журнала «Литературный Киргизстан». В 1960–1980-е годы был депутатом Верховного Совета СССР, делегатом съезда КПСС, входил в редколлегии «Нового мира» и «Литературной газеты». За свои произведения Айтматов был трижды удостоен Государственной премии СССР (1968, 1980, 1983).

В 1963 был издан сборник Айтматова "Повести гор и степей", за который он получил Ленинскую премию. Вошедшие в книгу повести "Тополек мой в красной косынке", "Первый учитель", "Материнское поле" повествовали о сложных психологических и житейских коллизиях, происходящих в жизни простых деревенских людей в их столкновении с новой жизнью.

До 1965 Айтматов писал на киргизском языке. Первая повесть, написанная им по-русски, – "Прощай, Гульсары!" (первонач. название "Смерть иноходца", 1965). Судьба главного героя, киргизского крестьянина Тананбая, так же типична, как судьбы лучших героев «деревенской прозы». Тананбай принимал участие в коллективизации, не жалея при этом родного брата, затем сам становился жертвой партийных карьеристов. Важную роль в повести играл образ иноходца Гульсары, который сопровождал Тананбая на протяжении долгих лет. Критики отмечали, что образ Гульсары является метафорой сущности человеческой жизни, в которой неизбежно подавление личности, отказ от естественности бытия. Г. Гачев назвал Гульсары характернейшим для Айтматова «двуголовым образом-кентавром» животного и человека.

В повести "Прощай, Гульсары!" создан мощный эпический фон, ставший еще одной важной приметой творчества Айтматова, использовались мотивы и сюжеты киргизского эпоса Карагул и Коджоджан. В повести Белый пароход (1970) Айтматов создавал своеобразный «авторский эпос», стилизованный под эпос народный. Это была сказка о Рогатой Матери-Оленихе, которую рассказывал главному герою Белого парохода, мальчику, его дед. На фоне величественного и прекрасного в своей доброте сказания особенно пронзительно ощущался трагизм судьбы ребенка, который сам обрывал свою жизнь, будучи не в силах смириться с ложью и жестокостью «взрослого» мира.

Мифологические, эпические мотивы стали основой повести "Пегий пес, бегущий краем моря" (1977). Ее действие происходит на берегах Охотского моря во времена Великой Рыбы-женщины, прародительницы человеческого рода.

В 1973 Айтматов написал в соавторстве с К. Мухамеджановым пьесу "Восхождение на Фудзияму". Поставленный по ней спектакль в московском театре «Современник» имел большой успех. В центре пьесы – проблема человеческой вины, связанной с молчанием, невозвышением голоса против несправедливости.

В 1980 Айтматов написал свой первый роман "И дольше века длится день "(впоследствии озаглавленный "Буранный полустанок"). Главный герой романа – простой казах Едигей, работавший на затерянном в степи полустанке. В судьбе Едигея и окружающих его людей, как в капле воды, отразилась судьба страны – с предвоенными репрессиями, Отечественной войной, тяжелым послевоенным трудом, строительством ядерного полигона близ родного дома. Действие романа развивается в двух планах: земные события пересекаются с космическими; внеземные цивилизации, космические силы не остались безучастными к злым и добрым поступкам людей. Как и в повестях Айтматова, в романе "И дольше века длится день" важное место занимает образ верблюда – как символа природного начала, а также легенда о матери Найман Ана и ее сыне, который по воле злых людей становится манкуртом, т. е. не помнящим своих корней бессмысленным и жестоким существом. Роман "И дольше века длится день" имел огромный общественный резонанс. Слово «манкурт» стало нарицательным, своего рода символом тех неодолимых изменений, который произошли в современном человеке, разорвав его связь с извечными основами бытия. Второй роман Айтматова "Плаха" (1986) во многом повторял мотивы, возникшие в романе "И дольше века длится день". В романе появились образы Христа и Понтия Пилата. Критики отмечали эклектичность авторской философии, которая в романе "Плаха" перевешивала художественные достоинства текста. Впоследствии Айтоматов развивал в своем творчестве фантастическую, космическую тему, которая стала основой романа "Тавро Кассандры" (1996).

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