Сочинение Б.А. Ахмадулина. Читатель стиха – артист

"Б. А. Ахмадулина. Читатель стиха – артист"



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Б. А. Ахмадулина (р. 1937). Поэту И. Сельвинскому принадлежит мысль: “Читатель стиха – артист”. Для чтения стихов вообще, может быть, и не нужно быть артистом, но есть поэты, создающие произведения, читать которые без артистизма, без проникновения в их сложные метафорические образы, действительно, нельзя. Белла Ахатовна Ахмадулина – такой поэт. Изящество, грация, особая точность и музыкальность слова, изысканность метафор, легкий налет архаичности, тонкая стилизация – характерные черты поэзии Ахмадулиной:



* Влечет меня старинный слог.

* Есть обаянье в древней речи.

* Она бывает наших слов

* И современнее и резче.



При всей своей эстетичности поэзия Ахмадулиной отнюдь не камерная, она соприкасается с окружающим миром, ощущая “любви и печали порыв центробежный”. В 1979 г. Ахмадулина участвовала в создании знаменитого альманаха “Метрополь”, где попробовала свои силы в прозе. Ее стихи собраны в книгах “Струна” (1962), “Уроки музыки” (1969), “Свеча” (1977), “Тайна” (1983), “Сад” (1987) и др.



Ахмадулина – талантливая переводчица. Следуя за Б. Пастернаком, она с особенным успехом переводила грузинских поэтов. Образцы этих переводов – в сборнике “Сны о Грузии” (1977). Ее литературоведческие интересы традиционны и связаны главным образом с творчеством А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

