Это реальное историческое лицо, один из известнейших русских военачальников, герой Отечественной войны 1812 года, носит титул князя. Толстой говорит, что Б. "невысокий, с восточным типом твердого и неподвижного лица, сухой, еще не старый человек". В романе мы в основном видим его командующим Шенграбенским сражением, которого Кутузов благословил на спасение армии. Просто присутствие Б. на поле сражения уже помогает бойцам. Его все любят и уважают за решительность и отвагу. Во время самого решительного момента сражения Б. не отдает видимых приказаний, а спешивается и идет в бой впереди всего войска. Во время Аустерлицкого сражения Б. также проявил свой героизм. Он один отбивал неприятеля, который был явно вдвое сильнее, а потом, при отступлении, вывел с поля боя свою колонну нерасстроенной. Толстой отмечает, что когда давался обед в честь Б. , в его лице "отдавалась честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату. . . ". .