Багрицкий Э. - Вариант 1

БАГРИЦКИЙ, ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ (1895–1934), наст. фамилия Дзюбин, русский поэт. Родился 22 октября (3 ноября) 1895 в Одессе в религиозной еврейской семье. Впоследствии Багрицкий называл своих родителей типичными представителями мелкой буржуазии. Родители хотели, чтобы сын получил солидную профессию врача или инженера, он же, с детства обладая мироощущением художника, противился тому, чтобы «на мир облокотиться, как на стол» (Происхождение, 1930).

С 1915 печатал свои стихи в одесских литературных альманахах, стал одной из самых заметных фигур в группе молодых одесских литераторов, из которой вышли также Ю. Олеша, В. Катаев, И. Ильф и др. Последние литературные альманахи Смутная алчба и Чудо в пустыне, составленные этой группой, вышли в свет в 1918.



В 1917, работая делопроизводителем в русской регулярной армии, Багрицкий участвовал в персидской экспедиции генерала Баратова. В 1918 вернулся в Одессу и добровольцем вступил в Красную Армию. Во время Гражданской войны работал в политотделе партизанского отряда, писал агитстихи, листовки, воевал с бандами Н. Махно и атамана А. Григорьева. С 1920 Багрицкий работал в Одессе, в ЮгРОСТА вместе с Олешей, Катаевым, В. Нарбутом и др. , редактировал литературную страницу одесских «Известий», читал рабочим лекции о поэзии, вел занятия литературного кружка. В 1919 был постоянным автором одесских газет «Моряк», «Шквал», «Станок» и др. Его стихи этих лет (Фронт, Фронтовик, Красная Армия и др. ) отражали впечатления Гражданской войны. Впоследствии Багрицкий отрицательно отзывался о своей «газетной лирике», однако уже в этих стихах закладывалась основа образного строя его эпической поэмы Дума про Опанаса (1926).



В эти же годы Багрицкий обратился в своей поэзии к классическим образам мировой литературы. В 1922–1923 был написан стихотворный цикл о Тиле Уленшпигеле, состоящий из пяти песен, в котором поэт воспел мужество и свободу неунывающего героя. Романтикой странствий, творчества и свободы проникнуто одно из самых известных стихотворений тех лет Птицелов (1918, 1926). Впоследствии критики отмечали живописность и «фламандскую» выразительность этих стихотворений Багрицкого, характерное для всего его творчества внимание к точной и гиперболичной поэтической детали.



В 1925 Багрицкий переехал в Москву и вступил в литературную группу «Перевал», а через год примкнул к конструктивистам. В 1930 вступил в РАПП. В 1928 вышел в свет стихотворный сборник Юго-Запад, принесший поэту широкую известность. Вошедшие в этот сборник Стихи о соловье и поэте, Стихи о поэте и романтике, От черного хлеба и верной жены. . . , Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым и др. были проникнуты духом революционной романтики, их главная тема – место поэта в новой жизни. Вошло в сборник и одно из лучших стихотворений Багрицкого Контрабандисты, в котором воспевались Черное море, «бездомная молодость» поэта, его способность «выстрелом рваться Вселенной навстречу». Критики называли Багрицкого самым заметным представителем романтического направления советской поэзии.



Эпическая поэма Дума про Опанаса стала одним из самых значительных поэтических произведений 1920-х годов. В беседе с читателями Багрицкий сказал: «Мы видели, как потрясался мир, мы переносили его на своих плечах». Трагедия Гражданской войны, мировые потрясения, ломающие судьбу простого человека, стали главной темой Думы про Опанаса, действие которой происходит на Украине во время борьбы большевиков с бандами Махно.



В 1932, уже тяжело больной астмой, Багрицкий написал поэмы Человек предместья, Последняя ночь и Смерть пионерки, в которых попытался осмыслить новую советскую действительность, разглядеть в ней остатки романтики. Стремлением обрести единство с жизнью, почувствовать незыблемость вечных ценностей пронизан последний поэтический сборник Багрицкого Победители (1932).



Багрицкий много переводил – баллады В. Скотта, поэмы Р. Бернса, стихи М. Бажана, Н. Хикмета и др. Входил в редколлегию «Литературной газеты», сотрудничал с журналом «Новый мир», редактировал поэтические сборники в издательстве «Советский писатель». Многие молодые поэты вспоминали о живом интересе Багрицкого к талантливым людям, об оказанной им поддержке.



Умер Багрицкий в Москве 16 февраля 1934.

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