Бах Р. - Вариант 1

Родился в 1936 году в городе Оук-Парк (США). По материнской линии ведет свой род от знаменитого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха.

Хотя авиация была его настоящей страстью, он всегда мечтал писать. Еще в старших классах один из его учителей помог ему осознать свой потенциал. С 1959 года у него была идея о птице, мечтающей пройти сквозь стену из ограничений и запретов. Она вылилась в книгу «Чайка Джонатан Ливингстон». Почти во всех книгах Ричарда Баха используются самолеты, как способ донести мысль. Ричард Бах уехал достаточно далеко из Голливуда, где-то между 1977 и 1981. С тех пор он занимался парапланеризмом, видом спорта, максимально дающим ощущение полета. На сегодняшний день Ричард Бах — один из самых популярных американских писателей, получивший мировую известность благодаря повести-притче «Чайка Джонатан Ливингстон». Все, чем бы он ни занимался в своей жизни – будь то авиация, спорт или литература, – объединяет одно: страсть к полету. Избранная цитата из творчества Ричарда Баха: «В твоей жизни все люди появляются и все события происходят только потому, что ты их туда притянул. И то, что ты сделаешь с ними дальше, ты выбираешь сам». .