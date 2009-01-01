Бакланов Г. Я. - Вариант 1

Бакланов (настоящая фамилия - Фридман) Григорий Яковлевич (1923 - 2009) - прозаик, публицист.



Родился 11 сентября в Воронеже. Рано потеряв родителей, воспитывался в семье дяди. Детские и юношеские годы прошли в Воронеже. Когда началась война, экстерном сдал экзамены за 10 классов (прошел слух, что на фронт будут брать только окончивших десятилетку). Фронт был главной целью, которую удалось осуществить только зимой, уже находясь в эвакуации. Попал в гаубичный артиллерийский полк на Северо-Западном фронте, затем был послан в артиллерийское училище (ускоренный выпуск). Офицером вернулся на фронт, командовал батареей, сражаясь до конца войны на Юго-Западном фронте. Впечатления и переживания фронтовой жизни лягут в основу его будущих произведений.



В 1946-51 Бакланов учился в Литературном институте им. М. Горького (в семинаре К. Паустовского). Первые военные повести "Южнее главного удара" (1957), "Пядь земли" (1959) были доброжелательно встречены читателями и критикой. Успех вдохновил писателя: в 1961 появилось одно из лучших его произведений - повесть "Мертвые сраму не имут".



В 1964 Баклановым был написан первый роман - "Июль 41 года", затем роман "Друзья" (19/5).



В 1971 закончил работу над сценарием "Был месяц май. . . ", по которому был снят фильм, имевший большой успех.



Результатом заграничных поездок стали путевые заметки "Темп вечной погони" и "Канада". В 1979 вышла повесть "Навеки девятнадцатилетние".



В 1986-96 Г. Бакланов являлся главным редактором журнала "Знамя", много делая для развития и популяризации российской литературы.



В 1988 публикует книгу рассказов "Свет вечерний"; в 1993 - "Свой человек" (повесть и рассказы); в 1995 - книгу "Я не был убит на войне" (роман, повести, рассказы).

Умер 23 декабря 2009 года в Москве. .