Сочинение Бал в доме Фамусова

…Между главным героем и фамусовской Москвой огромная пропасть, это как небо и земля, это как медаль о двух сторонах… Жизненные принципы и устои у них различны, и, самое главное, Чацкий превосходит этих людей по уму в несколько раз. Таких людей опасаются, злятся на их превосходство --совершенно так, как в комедии. Чацкий совсем иной, выделяющийся из массы, и никто не хочет видеть человека лучше себя. Главный герой лишний на этом «празднике жизни».

Диалог Чацкого и Молчалина дает ясные предпосылки к разрыву героя с окружающими, и на балу этот конфликт обнаруживается неудержимо.

Вот начинают появляться гости, такие характерные для окружения Фамусова. Чета Горичей прибывает первой, и Наталья Дмитриевна ищет поскорей того, кто сможет по достоинству оценить ее новый наряд и мужа. Да-да, для властной дамы эти вещи равнозначны: что Платон Михайлович, что тюрлюрлю—все едино, все выставляется напоказ, все предметы хвастовства и гордости.

Унылый, подавленный вид мужа Натальи расписывает его нелегкое прошлое со своей женой—Чацкий не сразу узнает в распухшем тусклом человеке бодрого боевого товарища. Жена довольна—муж находится под ее полным контролем, она вылепила из него свой идеал, прежде всего, для показа общественности.

Князья Тугоуховские с шестью дочерьми продолжают образ хозяина дома. Княгиня лихорадочно подыскивает дочерям женихов. Узнав, что Чацкий не богат и не выслужился, она отзывает мужа, пошедшего было за ним.

Хрюмины, Хлестова, Скалозуб, Загорецкий—здесь почти каждый из гостей--соперник другому. Идет соревнование в тщеславии, и идет оно не на жизнь, а на смерть.

Появление Чацкого будоражит пришедших, и пробегает тень волнения. За минимальное количество времени Чацкий успевает досадить всем: Наталья Дмитриевна боится, что старательно вылепленный идеал мужа растает от горячих, «вольных» слов Чацкого; внучку Хрюмину оскорбило его высказывание о том, что она лишь «подражательница модисткам», Хлестову задел смех героя. Все, включая Фамусова, ощутили неприязнь, которая ищет лазейку и, наконец, выливается в слух о сумасшествии.

Интересен факт, что именно София стала причиной этого слуха-- она не меньше других раздражена и мимоходом роняет фразу: «Он не в своем уме». Но, осознав, что она сказала, решает ничего не исправлять, и ошибка становится местью.

Слух этот, как и в жизни, распространяется с невероятной быстротой. Со всех сторон слышатся предположения о причине сумасшествия Чацкого. Кто-то считает, что виной всему алкоголь, который герой якобы тянет «стаканами, нет, бутылками, нет, бочками». Другие винят наследственность, ведь «матушка его с ума сходила восемь раз». Но очень скоро и эти доводы показались слишком невинными. «Ученье—вот чума, ученость—вот причина, что…много…развелось безумных людей, и дел, и мнений…»--Фамусов наконец говорит то, что так тяжко томило всех, и каждый чувствует ненависть ко всему близкому к Чацкому — это лицеи и гимназии, профессоры, а главное — книги. Выходит, раздражение и злость испытываются не только к главному герою, но и ко всему правильному и умному. Идеи по прекращению так называемого зла высказывают Фамусов: «Собрать бы книги все да сжечь» и Скалозуб: «… в школах будут по-нашему учить: раз, два!».

Неудивительно, что Чацкий подавлен, и «мильон терзаний» разрывают его сердце. Он возмущен всем, что здесь происходит, он говорит о низости этих людей, глупости подражания и поклонения чужому. Тем временем мы знаем, что впереди его ждут еще большие потрясения. Его монолог-- единственный на всем балу, где говорится о вещах значительных и стоящих.

…Чацкий одинок. Наверное, это проигрыш в поединке благородства и низости. Гости «старательно кружатся в вальсе», а Чацкий стоит один посреди бала, на котором он лишний и ненужный. Он уже здесь определяет для себя единственно правильный путь: «Вон из Москвы!». .