Бальзак О. - Вариант 1

БАЛЬЗАК, ОНОРЕ (Balzac, Honor de) (1799–1850), французский писатель, воссоздавший целостную картину общественной жизни своего времени. Родился 20 мая 1799 в Туре; его родные, по происхождению крестьяне, были выходцами из южной Франции (Лангедок). Изначальную фамилию Бальса (Balssa) сменил отец, когда приехал в 1767 в Париж и начал там долгую чиновничью карьеру, которую с 1798 продолжил в Туре, занимая ряд административных должностей. Частицу «де» в 1830 добавил к имени сын Оноре, претендуя на благородное происхождение. Бальзак провел шесть лет (1806–1813) в качестве пансионера Вандомского колледжа, завершив образование в Туре и Париже, куда семья вернулась в 1814. Проработав три года (1816–1819) письмоводителем в судейской конторе, он убедил родителей разрешить ему попытать счастья в литературе. Между 1819 и 1824 Оноре издал (под псевдонимом) с полдюжины романов, написанных под влиянием Ж. Ж. Руссо, В. Скотта и «романов ужасов». В сотрудничестве с различными литературными поденщиками выпустил множество романов откровенно коммерческого толка.

В 1822 началась его связь с сорокапятилетней мадам де Берни (ум. 1836). Страстное поначалу чувство эмоционально обогатило его, позднее их отношения перешли в платоническую плоскость, и Лилия в долине (Le Lys dans la valle, 1835–1836) дала в высшей степени идеальную картину этой дружбы.

Попытка сколотить состояние на издательско-типографском деле (1826–1828) вовлекла Бальзака в крупные долги. Вновь обратившись к писательству, он опубликовал в 1829 роман Последний Шуан (Le dernier Shouan; переработан и издан в 1834 под назв. Шуаны – Les Chouans). Это была первая книга, которая вышла под его собственным именем, наряду с юмористическим пособием для мужей Физиология брака (La Physiologie du mariage, 1829) она привлекла внимание публики к новому автору. Тогда же начался главный труд его жизни: в 1830 появляются первые Сцены частной жизни (Scnes de la vie prive), c несомненным шедевром Дом кошки, играющей в мяч (La Maison du chat qui pelote), в 1831 выходят первые Философские повести и рассказы (Contes philosophiques). В течение еще нескольких лет Бальзак подрабатывал в качестве внештатного журналиста, однако основные силы с 1830 по 1848 были отданы обширному циклу романов и повестей, известному миру как Человеческая комедия (La Comdie humaine).

Договор об издании первой серии Этюдов о нравах (tudes de moeurs, 1833–1837) Бальзак заключил, когда многие тома (всего вышло 12) были еще не завершены или только начаты, поскольку имел обыкновение сначала продавать готовое произведение для публикации в периодике, затем выпускать его отдельной книгой и, наконец, включать в то или иное собрание. Этюды состояли из Сцен – частной, провинциальной, парижской, политической, военной и деревенской жизни. Сцены частной жизни, посвященные в основном молодости и присущим ей проблемам, не были привязаны к конкретным обстоятельствам и месту; зато сцены провинциальной, парижской и деревенской жизни разыгрывались в точно обозначенной среде, что является одной из самых характерных и оригинальных особенностей Человеческой комедии.

Помимо стремления отобразить социальную историю Франции, Бальзак намеревался поставить диагноз обществу и предложить лекарства для лечения его болезней. Эта цель явственно ощущается во всем цикле, но центральное место занимает в Философских этюдах (tudes philosophiques), первое собрание которых вышло между 1835 и 1837. Этюды о нравах должны были представить «следствия», а Философские этюды – выявить «причины». Философия Бальзака представляет собой любопытное сочетание научного материализма, теософии Э. Сведенборга и других мистиков, физиогномики И. К. Лафатера, френологии Ф. Й. Галля, магнетизма Ф. А. Месмера и оккультизма. Все это сопрягалось, порой весьма неубедительным образом, с официальным католицизмом и политическим консерватизмом, в поддержку которых Бальзак открыто выступал. Два аспекта этой философии имеют особое значение для его творчества: во-первых, глубокая вера во «второе зрение», таинственное свойство, дающее своему обладателю возможность распознавать или угадывать факты или события, свидетелем которых он не был (Бальзак считал себя чрезвычайно одаренным в этом отношении); во-вторых, основанная на воззрениях Месмера концепция мысли как некоей «эфирной субстанции», или «флюида». Мысль состоит из воли и чувства, и человек проецирует ее в окружающий мир, придавая ей больший или меньший импульс. Отсюда возникает идея о разрушительной силе мысли: в ней заключена жизненная энергия, ускоренная трата которой приближает смерть. Это ярко иллюстрирует магическая символика Шагреневой кожи (La Peau de chagrin, 1831).

Третий главный раздел цикла должны были составить Аналитические этюды (tudes analytiques), посвященные «принципам», но Бальзак так и не прояснил свои намерения на сей счет; фактически он завершил лишь два тома из серии этих Этюдов: полусерьезную-полушутливую Физиологию брака и Мелкие невзгоды супружеской жизни (Petites misres de la vie conjugale, 1845–1846).

Основные контуры своего честолюбивого замысла Бальзак определил осенью 1834 и затем последовательно заполнял ячейки намеченной схемы. Позволив себе отвлечься, он написал в подражание Рабле ряд забавных, хотя и непристойных «средневековых» повестей под названием Озорные рассказы (Contes drolatiques, 1832–1837), не вошедших в состав Человеческой комедии. Название для постоянно разрастающегося цикла было найдено в 1840 или 1841, и новое издание, впервые снабженное этим заголовком, начало выходить в 1842. В нем был сохранен тот же принцип деления, что и в Этюдах 1833–1837, но Бальзак добавил к нему «предисловие», в котором разъяснил свои цели. В так называемое «окончательное издание» 1869–1876 вошли Озорные рассказы, Театр (Thtre) и ряд писем.

В критике нет единодушия относительно того, насколько верно удалось писателю изобразить французскую аристократию, хотя сам он гордился своим знанием света. Мало интересуясь ремесленниками и фабричными рабочими, он достиг наивысшей, по общему мнению, убедительности в описании различных представителей среднего класса: конторских служащих – Чиновники (Les Employs), судейских клерков и адвокатов – Дело об опеке (L'Interdiction, 1836), Полковник Шабе (Le Colonel Chabert, 1832); финансистов – Банкирский дом Нусингена (La Maison Nucingen, 1838); журналистов – Утраченные иллюзии (Illusions perdues, 1837–1843); мелких фабрикантов и торговцев – История величия и падения Цезаря Биротто (Histoire de la grandeur et decadence de Csar Birotteau, 1837). Среди Сцен частной жизни, посвященных чувствам и страстям, выделяются Покинутая женщина (La Femme abandonne), Тридцатилетняя женщина (La Femme de trente ans, 1831–1834), Дочь Евы (Une Fille d've, 1838). В Сценах провинциальной жизни не только воссоздается атмосфера маленьких городков, но также изображаются тягостные «бури в стакане воды», которые нарушают мирное течение привычной жизни – Турский священник (Le Cur de Tours, 1832), Евгения Гранде (Eugnie Grandet, 1833), Пьеретта (Pierrette, 1840). В романах Урсула Мируэ (Ursule Mirout) и Баламутка (La Rabouilleuse, 1841–1842) показаны жестокие семейные раздоры из-за наследства.

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