Бартон Р. - Вариант 1

БАРТОН РИЧАРД

(1821 — 1890)

английский писатель, переводчик и исследователь

В свое время он был известен как один из самых образованных путешественников. Трудно сказать, сколько восточных языков действительно знал Бартон. Полагают, что когда он отправился учиться в Оксфордский университет, то мог бегло говорить на шести языках. Сам же Бартон позже утверждал, что выучил еще 29 языков. Таким образом, количество языков, которые он знал, увеличилось до 35. Страсть к путешествиям, казалось, была у него в крови. Еще молодым человеком он вступил в ряды английской армии и попал в Индию. Затем под видом местного жителя он отправился в путешествие по Аравии. В то время на Востоке к иностранным путешественникам относились с предубеждением, и жителям европейских стран запрещалось путешествовать по арабским странам. Поэтому Бартону пришлось переодеться в местные одежды и выдавать себя за уроженца Афганистана.

Ему удалось посетить многие города, в которых до него не смог побывать ни один европеец, и даже посетить главные святыни мусульман — Мекку и Медину.

В 1857 году вместе с другим исследователем

— офицером Джоном Спеком (1827—1864) — Бартон отправился искать источник происхождения восточного притока Пила, известного как Белый Пил. Об этой реке и местонахождении ее истока рассказывали многочисленные легенды. В одной из них даже говорилось, что исток этой реки находится на небесах.

Путешественники отправились на Занзибар, остров, расположенный неподалеку от побережья современной Танзании, а оттуда перебрались на африканский континент и направились на восток. Однако из-за болезней и истощения им приходилось часто останавливаться. Только в феврале 1858 года они стали первыми европейцами, которые увидели озеро Танганьика и достигли города Уджиджи.

Здесь Бартон серьезно заболел и вынужден был остаться в лагере, поскольку нуждался в отдыхе и лечении. Поэтому, оставив своего напарника, Спек отправился в дальнейший путь один. Через три недели он обнаружил самое большое в Африке озеро, которое назвал в честь правившей тогда королевы озером Виктории.

В это время и начался многолетний спор между Спеком и Бартоном о местонахождении истока Пила. Спек утверждал, что крупнейшая река Африки вытекает из озера Виктории, а Бартон считал истоком Пила озеро Танганьика.

Эти споры разлучили бывших напарников. В очередную экспедицию Спек отправляется с Джеймсом Грантом. Он находит огромную реку, вытекающую на северном побережье озера. Теперь Спек не сомневался, что нашел истинный исток Пила. Но Бартон по-прежнему не соглашался с ним.

Их споры должна была разрешить научная дискуссия, которую организовали ученые Британии. Они предлагали Спеку и Бартону публично выяснить свои отношения. Встреча должна была состояться в английском городе Вате 15 сентября 1864 года. Однако за день до дискуссии во время охоты на куропаток Спек случайно застрелил себя выстрелом из собственного ружья.

Африка на многие годы стала для Бартона заповедным местом. Сюда он возвращался несколько раз, хотя его преследовали неудачи и беды. Однажды он чуть не погиб, когда копье туземца пробило ему челюсть.

Что же касается истока Нила, то Бартон так и не нашел его. Лишь много лет спустя было установлено, что начало этой великой реки находится в африканских болотах к востоку от озера Танганьика. Так что Бартон оказался в какой-то степени прав, не соглашаясь со Спеком.

В историю Мировой культуры Бартон вошел, конечно же, не своими иногда скандальными и сенсационными путешествиями, а прежде всего благодаря своим записям, в которых описывал быт и обычаи различных народов. Всего он написал 43 книги, большинство из которых представляли отчеты о его путешествиях.

Одновременно он переводил на английский язык неизвестные для европейцев тексты индийских и арабских литературных памятников: «Тысячу и одну ночь», «Кама-Сутру» и другие произведения. Переводы Бартона выполнены на высоком уровне и явились новым словом в востоковедении.

К сожалению, наследие Бартона не сохранилось. После его смерти жена уничтожила большую часть его бумаг. Кстати, такая же судьба постигла наследие другого деятеля культуры, Мольера, жена которого также сочла его черновики простым хламом. .