Сочинение Басня «Волк на псарне»

Иван Андреевич Крылов — выдающийся русский писатель-баснописец. В своих произведениях он бичевал лжецов и мерзавцев, крепостников и властолюбцев. Жанр басни им выбран неслучайно. Идти в бой с открытым забралом было невозможно, слишком неравны были силы, поэтому и выбирает Крылов иносказательную форму повествования — эзопов язык. Произведения Ивана Андреевича интересны тематикой, идеей и образным, Удивительно доходчивым языком. В своих баснях Крылов обсуждает и решает общечеловеческие вопросы или конкретные события, как, например, в произведении “Волк на псарне”.

Басня написана на события 1812 года, когда Наполеон вошел в Москву и стал искать путей заключения мира с Россией. Но русские отказались: ни о каком договоре не могло быть и речи, пока враг оставался на русской земле, в ее “сердце” — Москве. В аллегоричной форме, с достаточной долей сатиры Крылов описывает ситуацию, в которую попал враг:



Волк ночью, думая залезть в овчарню.

Попал на псарню.

Поднялся вдруг весь псарный двор.

Почуя серого так близко забияку.

Псы залились в хлевах и рвутся

Вон на драку;

Псари кричат: “ахти, ребята, вор!”

И вмиг ворота на запор;

В минуту псарня стала адом.



Как это описание напоминает картину, созданную Лермонтовым в стихотворении “Бородино”. Наполеону не удалось победно и легко прошагать по России, как это было сделано им во многих европейских государствах и их столицах. Русские смогли защититься и сохранить боеспособную армию. Ключей от Москвы он так и не дождался, не получилось того триумфа, на который рассчитывал полководец. Крылов очень хорошо передает ту ситуацию, в которой оказался Наполеон, заняв пустую Москву:



Мой волк сидит, прижавшись в угол задом

Зубами щелкая и ощетиня шерсть,

Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;

Но, видя то, что тут не перед стадом

И что приходит наконец

Ему расчесться за овец, —

Пустился мой хитрец в переговоры.



В образе седого ловчего Крылов выводит мудрого и опытного главнокомандующего Кутузова, который категоричен и непреклонен.



“Ты сер, а я, приятель, сед,

И волчью вашу я давно натуру знаю;

А потому обычай мой —

С волками иначе не делать мировой,

Как снявши шкуру с них долой”.

И тут же выпустил на Волка гончих стаю.



Оптимистично и победно звучит заключительная фраза басни, Крылов ничуть не сомневается в победе русского оружия.

Благодаря щедрому таланту и многосторонности творчества, Крылов стал популярен еще при жизни, сейчас же его слава всемирна и будет расцветать до тех пор, пока звучит богатый язык русского народа. .