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Сочинение Басня «Волк на псарне»

    Иван Андреевич Крылов — выдающийся русский писатель-баснописец. В своих произведениях он бичевал лжецов и мерзавцев, крепостников и властолюбцев. Жанр басни им выбран неслучайно. Идти в бой с открытым забралом было невозможно, слишком неравны были силы, поэтому и выбирает Крылов иносказательную форму повествования — эзопов язык. Произведения Ивана Андреевича интересны тематикой, идеей и образным, Удивительно доходчивым языком. В своих баснях Крылов обсуждает и решает общечеловеческие вопросы или конкретные события, как, например, в произведении “Волк на псарне”.
    Басня написана на события 1812 года, когда Наполеон вошел в Москву и стал искать путей заключения мира с Россией. Но русские отказались: ни о каком договоре не могло быть и речи, пока враг оставался на русской земле, в ее “сердце” — Москве. В аллегоричной форме, с достаточной долей сатиры Крылов описывает ситуацию, в которую попал враг:

    Волк ночью, думая залезть в овчарню.
    Попал на псарню.
    Поднялся вдруг весь псарный двор.
    Почуя серого так близко забияку.
    Псы залились в хлевах и рвутся
    Вон на драку;
    Псари кричат: “ахти, ребята, вор!”
    И вмиг ворота на запор;
    В минуту псарня стала адом.

    Как это описание напоминает картину, созданную Лермонтовым в стихотворении “Бородино”. Наполеону не удалось победно и легко прошагать по России, как это было сделано им во многих европейских государствах и их столицах. Русские смогли защититься и сохранить боеспособную армию. Ключей от Москвы он так и не дождался, не получилось того триумфа, на который рассчитывал полководец. Крылов очень хорошо передает ту ситуацию, в которой оказался Наполеон, заняв пустую Москву:
    
    Мой волк сидит, прижавшись в угол задом
    Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
    Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
    Но, видя то, что тут не перед стадом
    И что приходит наконец
    Ему расчесться за овец, —
    Пустился мой хитрец в переговоры.

    В образе седого ловчего Крылов выводит мудрого и опытного главнокомандующего Кутузова, который категоричен и непреклонен.

    “Ты сер, а я, приятель, сед,
     И волчью вашу я давно натуру знаю;
    А потому обычай мой —
    С волками иначе не делать мировой,
     Как снявши шкуру с них долой”.
     И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

    Оптимистично и победно звучит заключительная фраза басни, Крылов ничуть не сомневается в победе русского оружия.
    Благодаря щедрому таланту и многосторонности творчества, Крылов стал популярен еще при жизни, сейчас же его слава всемирна и будет расцветать до тех пор, пока звучит богатый язык русского народа. .

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