Сочинение Байрон как поэт-романтик

Байрон вошел в мировую литературу ярким новатором, свободным, сильным поэтом. В первом периоде творчества Байрона еще нет оригинальности. Он подражает Бернсу. Стихотворение «Хочу ребенком быть я вольным» написано в подражание этому шотландскому поэту. Лирический герой желает порвать со светом, титулом, товарищами по пирам и со всем родом людским, так как не может жить среди рабов. Он хочет слиться с природой, где все «гармонично и нет лжи».



Сильно влияние на Байрона поэтов эпохи классицизма и Просвещения. Романтизм поэта сказывается не в отрицании классицизма, а в воспроизведении его. Ему близка форма классических стихов («На смерть мастера Фокса»). В тематическом отношении первые стихотворения Байрона - о родном доме, школе, университете, любви, а также переводы из древних авторов.



Второй период обозначается у Байрона самым значительным произведением – «Паломничеством Чальд Гарольда». У современников она имела фантастический успех. Это произведение отвечает заветным чаяниям современников, в ней затронуты самые больные вопросы времени. В поэме отразились настроения разочарования, которые широко распространяются в Европе после крушения свободолюбивых идеалов французской революции. Общей темой поэмы является трагедия послереволюционной Европы, чей освободительный порыв завершился воцарением тирании.



В основу произведения лег разрозненный дневник записей Байрона в путешествии. Но есть единый стержень, связующее звено – образ главного героя. Художник находился как бы на изломе двух эпох, его взгляды противоречивы. Байрон больше современников сохраняет преемственность с эстетикой классицистов, просвещенных идеями 18 века. Она выражается прежде всего в том, что он был сторонником искусства разумного, ясного, насыщенного мыслью и оказывающего прямое нравственное воздействие на читателя. В этом смысле Байрон был враждебен романтической концепции искусства.



В «Паломничестве Чальд Гарольда» Байрон во многом следует классическим канонам. Автор внимателен к воспроизведению высоких, героических сторон действительности, осмыслению в классическом свете прошлого и настоящего. Поэма отличается возвышенностью поэтического словаря и образной системы.



Тогда почему эта поэма – шедевр романтической литературы? Современники столкнулись с новым, непривычным явлением. Их поразил облик главного героя, которого не знала классическая литература. Он не походил на героя классицизма. Слабый, грешный, во всем изверившийся, Чальд Гарольд отправился в дальний путь, послушный лишь зову сердца. У него нет замыслов и задач. Но странник становится свидетелем угнетения, борьбы. Благодаря приему путешествия мы видим страдания Испании, гражданскую войну в Албании, Греции. Все это описывается в романтической живописной манере, с обилием литературных отступлений, вносит в поэму страстно–лирический тон, неистовость, в выражении эмоций.



Многие читатели сразу же поставили знак равенства между героем и автором. Но они существенно отличаются друг от друга. Байрон писал: «Я хотел вывести героя отрицательного». Почему? Потому что его персонаж обыкновенный, несчастный человек, который не умеет применить свои силы. Автор намного сложнее своего героя.



Поэт писал и политические стихотворения. Они стали живым откликом на процессы, происходящие в то время. Его стихотворения были голосом правды, глотком жизни в эпоху реакции. Байрону было душно находиться у себя на родине. Мечтами он уходил в экзотические страны, не тронутые губительной властью капитала. Исследователи его творчества позднее объединили эти произведения в цикл «Восточные поэмы».



Во всех этих поэмах в центре внимания стоит один главный герой. Все произведения посвящены любовной теме. Их герои поднимаются на борьбу с тиранией. К «Восточным поэмам» относятся: «Корсар», «Гяур», «Лара» и др. В поэме «Корсар» главным героем является морской разбойник, пират. У него исключительная, необыкновенная судьба. В характере преобладает воля, смелость, честность.

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