Сочинение Базаров и герои Чернышевского

Романы “Отцы и дети” Тургенева и “Что делать?” Чернышевского были написаны почти в одно время. “Отцы и дети” в 1861 году, а “Что делать?” в 1862 году.

Эта эпоха подъема разночинского движения, период действия. 60-е годы XIX века, после поражения в Крымской войне и николаевских репрессий, были для России кризисными и, можно сказать, почти революционными. Об этих годах В. И. Ленин писал: “Оживление демократического

движения в Европе. . . требование политических реформ всей печатью и всем дворянством, распространение по всей России “Колокола”, могучая проповедь Чернышевского, студенческие беспорядки — при таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной”.

Эта эпоха не могла не найти отражения в литературе того времени, поэтому и появились такие произведения, как “Отцы и дети” и “Что делать?”. Образы главных героев были продиктованы самой жизнью и воплощали в себе мировоззрение разночинской интеллигенции. В этих произведениях можно найти много общего, но также и множество различного, в связи с тем что И. С. Тургенев и Н. Г. Чернышевский придерживались разных политических взглядов. Тургенев был либеральным дворянином, а Чернышевский — революционером-демократом. Но, несмотря на это, мы можем заметить, что многие высказывания Базарова сходны с мыслями героев Чернышевского. Базаров, как и Рахметов, проповедует принцип полезности. Базаров говорит: “Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным”, а Чернышевский утверждал: “Только то, что полезно для человека вообще, признается за истинное добро”. Теперь попытаемся установить, что объединяет Чернышевского и Тургенева. Прежде всего, главные герои романов “Отцы и дети” и “Что делать?” — это “новые люди”, которые резко отличаются от персонажей, ранее известных в литературе. Люди, которые живут на средства, заработанные своим трудом: “. . . из этой школы труда и лишений Базаров вышел человеком сильным и суровым”; Лопухов и Кирсанов “. . . привыкли пробивать себе дорогу своей грудью, не имея никакой поддержки”.

Базарова с героями Чернышевского объединяет и то, что все они знают жизнь, действительные отношения людей. Так же как “новые люди”, Базаров признает влияние общества на судьбу человека: “Исправьте общество, и болезни не будет”.

Базаров и герои Чернышевского были людьми просвещенными, образованными. 60-е годы в России характеризовались подъемом естественных наук, и не случайно то, что главные герои обоих романов — врачи. Их взгляды сходны со взглядами русских естествоиспытателей Сеченова, Байкина и др. Политические взгляды Базарова в чем-то схожи с политическими взглядами “новых людей”. Они отрицают старые принципы либеральных дворян, критикуют их аристократизм и барство.

Но Базаров стремится только “расчистить место” для новой жизни. Он не ставит перед собой вопроса: какова же будет эта новая жизнь и что нужно делать для ее достижения? “Новые люди” же, напротив, объединены общим стремлением сделать так, чтобы народ был свободен и счастлив. Базаров, как и “новые люди”, считал себя “частицей” народа. Он с гордостью подчеркивал свою связь с народом: “Мой дед землю пахал. Спросите любого из ваших мужиков, в ком из нас — в вас или во мне — он скорее признает соотечественника. Вы и говорить-то с ним не умеете”. Но Базаров не верил в силы народа. В отличие от него, “новые люди” верят в силы народа и считают, что его “надо только разбудить, вдохновить, вооружить значением великой цели”. И мы видим, что это не только красивые слова. “Новые люди” делают все возможное, чтобы просветить, духовно обогатить, помочь найти работу, облегчить жизнь народа. Базаров не верит в свою нужность: “Я нужен России. . .

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