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Сочинение Базаров перед лицом смерти (анализ эпизода)

    Каждый писатель, создавая свое произведение, будь то фантастическая новелла или многотомный роман, несет ответственность за судьбы героев. Автор старается не просто рассказать о жизни человека, изобразив наиболее яркие ее моменты, но и показать, как сформировался характер его героя, в каких условиях развивался, какие особенности психологии и мировоззрения того или иного персонажа привели к счастливой либо трагичной развязке. Финал любого произведения, в котором автор проводит своеобразную черту под определенным этапом или всей жизнью героя вообще, является непосредственным отражением позиции писателя по отношению к персонажу, итогом размышлений о судьбе современников.
    Главный герой романа И. С. Тургенева “Отцы и дети” — Евгений Васильевич Базаров — погибает в финале произведения. Почему именно таким образом поступает автор с центральным персонажем? Почему описание гибели Базарова является столь важным для понимания смысла романа в целом? Ответы на эти и многие другие вопросы позволяет найти анализ эпизода произведения, в котором рассказывается о смерти главного героя.
    Базаров — сын бедного уездного лекаря, продолжающий дело своего отца. Следуя авторской характеристике, мы представляем его умным, рассудительным, достаточно циничным, но где-то в глубине души чутким, внимательным и добрым человеком. Специфика жизненной позиции Евгения заключается в том, что он все отрицает: нравственные идеалы и ценности, моральные устои, а также живопись, литературу и прочие виды искусства. Не принимает Базаров и воспеваемую поэтами любовь, считая ее лишь “физиологией”. Для нею не существует авторитетов. Он считает, что каждый человек должен воспитывать себя сам, ни от кого и ни от чего не завися.
    Базаров — нигилист. Но не такой, как причисляющие себя к нигилизму Ситников и Кукшина, для которых отрицание — всего лишь маска, позволяющая скрывать внутреннюю пошлость и несостоятельность. В отличие от них, Базаров не кривляется, он со всей пылкостью духовно богатой и увлекающейся натуры отстаивает близкие ему взгляды. Его главная цель — “труд на пользу общества”, его главная задача — “жить для великой цели обновления мира”.
    Можно сказать, что Базаров относился к окружающим с солидной долей снисходительности и даже презрения, ставя их ниже себя (вспомним хотя бы его высказывания в адрес родственников Аркадия и его самого), считает неприемлемым проявление таких чувств, как симпатия, взаимопонимание, привязанность, нежность, сочувствие.
    Но жизнь вносит в его миропонимание свои коррективы. Судьба сводит Евгения с женщиной умной, красивой, спокойной и удивительно несчастной, с Анной Сергеевной Одинцовой. Базаров влюбляется, а, полюбив, понимает, что его убеждения расходятся с простыми жизненными истинами. Любовь предстает перед ним уже не как “физиология”, а как настоящее, искреннее чувство. Это прозрение для Базарова, который живет и “дышит” своим нигилизмом, не может пройти бесследно. Вместе с разрушением убеждений рушится и вся его жизнь, теряя свой смысл. Тургенев мог бы показать, как Базаров постепенно откажется от своих взглядов, он не стал этого делать, а просто “умертвил” своего главного героя.
    Смерть Базарова — досадная и глупая случайность. Она стала следствием маленького пореза, который он получил, вскрывая тело умершего от тифа крестьянина. Смерть героя не была внезапной: напротив, она дала Базарову время, возможность оценить сделанное и осознать размеры неосуществленного. Перед лицом смерти Базаров стоек, силен, на редкость спокоен и невозмутим. Благодаря авторской характеристике состояния героя мы испытываем к Базарову не жалость, а уважение. И в то же время постоянно помним, что перед нами — обыкновенный человек со свойственными ему слабостями.
    Никто не может воспринимать спокойно приближение конца, и Евгений, несмотря на всю свою уверенность в себе, не в состоянии относиться к этому с полным безразличием. Он сожалеет о своей нерастраченной силе, о невыполненной задаче. “Гигант”, которым всегда считал себя Базаров, ничего не может противопоставить смерти: “Да, поди, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста!”. За иронией героя ясно просматривается горькое сожаление об уходящих минутах.
    Евгений в последние дни своей жизни становится добрее, нежнее. Он жаждет встречи с любимой женщиной, чтобы еще раз признаться ей в любви. Он становится мягче с родителями, в глубине души, наверное, все же понимая, что они всегда занимали значительное место в его жизни и достойны гораздо более внимательного и душевного отношения.
    Всю свою жизнь Базаров посвятил стремлению принести пользу стране, науке. И смерть для него — это не просто прекращение существования, но и знак того, что он “видно, не нужен” России. Осознание этой “ненужности” приходит к Евгению в самый последний момент и становится завершающим этапом гибели его взглядов, равно как и его собственной гибели.
    Читатель понимает, что Базарову некому передать то немногое, но самое дорогое, что у него есть, — свои убеждения. У него нет близкого и дорогого человека, а стало быть, нет и будущего. Он не мыслит себя уездным лекарем, но и переродиться, стать похожим на Аркадия он тоже не может. Ему нет места в России, да и за границей, пожалуй, тоже. Базаров умирает, а вместе с ним умирает и его гений, его замечательный, сильный характер, его идеи и убеждения. Но истинная жизнь бесконечна, цветы на могиле Евгения подтверждают это. Жизнь бесконечна, но только истинная. .

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