Сочинение Базаров - представитель разночинной интеллигенции (по роману «Отцы и дети»)

Роман И. С. Тургенева “Отцы и дети” отразил общественную атмосферу, сложившуюся накануне крестьянской реформы 1861 года, когда в России появилась разночинная интеллигенция. Это были люди, вышедшие из небогатых слоев общества: врачи, священники, мелкие чиновники. Это поколение “детей” было настроено чрезвычайно критически к опыту и социальной деятельности дворян-либералов 40-х годов, которых условно можно отнести к лагерю “отцов”. В 50-х годах дворяне-либералы сблизились с консерваторами, поэтому поколение “детей” отходит от них.

Действие романа происходит в имении Кирсановых, куда приезжает со своим приятелем на каникулы молодой врач Базаров. Идейное содержание романа выявляется в его спорах с “отцами”, в частности с Павлом Кирсановым.

Главный герой романа представляет поколение революционно-демократической интеллигенции. Тургенев не случайно сделал его врачом. Увлечение естественными науками было характерной особенностью культурной жизни России 60-х годов/Прогрессивная молодежь считала естественные науки фундаментом всех знаний. С позиций материализма она критиковала взгляды либералов.

Базаров — сильная и активная личность. Он гордится тем, что “его дед землю пахал”. Знания он приобрел благодаря собственному труду. Его цель — принести как можно больше пользы людям. Стремясь найти истину в жизни, он беспощадно отрицает старые авторитеты, старую идеологию, старую мораль.

В романе мы не видим конкретной общественной деятельности Базарова, но писатель дает понять, что она связана не только с его занятиями естественными науками. Сам Тургенев не мог принять многое из взглядов революционера Базарова, но как писатель-реалист он, вопреки своим политическим убеждениям, делает его привлекательной фигурой. Нас привлекают смелость и независимость взглядов Базарова, его ум и огромная внутренняя сила. Он побеждает в спорах с аристократом Павлом Кирсановым, завоевывает уважение крестьян.

И все же политическая позиция Тургенева сказалась в характеристике Базарова. Писатель заставляет своего героя резко высказываться против значимости поэзии Пушкина, отрицать живопись, музыку, семью и даже любовь. Кроме того, он сделал Базарова трагически одиноким. Его университетский товарищ Аркадий Кирсанов, несмотря на молодость, находится скорее в лагере “отцов”, чем “детей”, то есть в лагере Кирсановых. Однако отрицание искусства и поэзии было свойственно лишь небольшой части разночинцев, да и в своей деятельности они не были одиноки. Опровергая убеждения своего героя, Тургенев заставил Базарова испытать то, что он отрицал — любовь. Базаров влюбляется в умную, обаятельную, но холодную и эгоистичную Одинцову. Но даже несчастная любовь не унижает Базарова, он и в любви выше “уездных аристократов”.

В финале романа Базаров умирает от заражения крови, происшедшего во время операции. Страницы, рисующие болезнь и смерть Базарова, отчетливо показывают отношение автора к своему герою. Тургенев восхищается мужеством, душевной стойкостью Базарова, а смерть Базарова в романе мы воспринимаем как трагическое событие.

Тургенев не верил, что люди, подобные Базарову, найдут -путь обновления России, но он признавал их нравственную силу и общественное значение.

О своем герое он писал: “Если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью, если он его не полюбит, повторяю — я виноват, я не достиг своей цели”.

Публикация романа вызвала большие споры. Они приобрели не только литературное, но и политическое значение. Если консервативная критика считала, что Тургенев создал искаженный образ молодого поколения в лице Базарова, то революционно-демократическая — видела в Базарове идеал будущего активного деятеля, борца против консервативных устоев жизни. Именно так писал о Базарове и Д. И. Писарев. Споры вокруг романа свидетельствовали о его политической актуальности. “Отцы и дети” — это характерный пример социально-политического романа в русской литературе. .