Сочинение Бегство Тальберга (анализ эпизода из главы 2 части 1 романа М.А.Булгакова «Белая гвардия»).

Россия дореволюционная – идеал Михаила Афанасьевича Булгакова. И как ни пытались его современники-писатели отказаться от нее в своих произведениях, он возвращался к ней вновь и вновь, как к лучшему времени в своей жизни. Все произведения Булгакова глубоко биографичны, и он этого не скрывает, впрочем, как и своей оценки происходящего, как в повествовании, так и во времени настоящем.



Хотя Булгаков и начал писать до революции 1917 года, но в печать его первые произведения вышли уже после нее. В 1925 году в журнале “Россия” были напечатаны две первые части романа “Белая гвардия”, которые сразу привлекли внимание общества.



Роман – история семьи Турбиных, ранее жившей счастливо и благополучно. Но в мирный ход жизни врывается революция – со дня на день в Город может войти Петлюра со своей армией. Елена волнуется – уже вечер, вся семья дома, и нет только ее мужа – Сергея Ивановича Тальберга. Она встревожена. Звонок в дверь. Но это не он… Автор пишет: «Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит…» И вдруг – такой долгожданный звонок.



Братья больше рады не возможному возвращению Тальберга, а счастью Елены, которая летит бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. . . Тальберг рассказывает, как на их поезд напали у Бородинки, в сорока верстах о Города. И если бы это был Петлюра, как все опасались, то он бы сейчас здесь не стоял. Затем Сергей Иванович отзывает Елену на пару слов. Сообщает, что должен уехать немедленно, что немцы оставляют Город и его, Тальберга, берут в отправляющийся сегодня ночью штабной поезд. Герой уверен, что не пройдет и трех месяцев, как он вернется в Город с армией Деникина, формирующейся сейчас на Дону. А пока он не может взять Елену в неизвестность, и ей придется остаться в Городе.



Похудевшая и постаревшая Елена собирает вещи мужу в дорогу. На протяжении всей главы настроение и внутреннее состояние женщины передается не прямым повествованием, а через изменение ее лица, фигуры. Здесь не нужны лишние слова – и так все ясно.



В комнате противно: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой в неизвестность от опасности». Тальберг же бежал. А на дальнем пути Города уже стоит поезд: «Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи…».



Елена, конечно же, знала, что он не вернется, что он первым сдастся, испугается и убежит. Убежит, оставив на произвол судьбы ее, женщину, которую любил, своих друзей, родственников, гетмана… Это человек, очень быстро меняющий свое мнение. И ТАльберг был первым, кто нацепил красную повязку в военном училище в марте 1917. Он, как член военного комитета, арестовал знаменитого генерала Петрова.



Елена понимала, что мужу грозит что-то страшное, а потому не возражала против его столь быстрого, спонтанного отъезда. Она горда мужем, написавшим однажды в газете «Вести»: «Петлюра – авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю…». И поэтому вполне естественно и спокойно воспринимает Елена слова Сергея о том, что он не может взять ее в неизвестность, обречь на скитания. Тальберг успокаивает жену тем, что, по его подсчетам, Петлюра скоро рухнет, а немцы уже уходят. Ему нельзя не быть там, ведь он может погубить этим свою карьеру: «Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее – в мае, мы приедем в Город. Ты ничего не бойся».

Это он говорит Елене легко, а когда же она просит, что надо бы сообщить братьям о предательстве немцев, то мнется, густо краснеет и перекладывает эту миссию на жену. Тальберг труслив, но, между тем, горд и самонадеян. Он ради возможной карьеры бросает свою счастливую семейную жизнь. Бежит он и из страха. А не берет с собой жену не потому, что за нее волнуется, а потому, что предложи он взять еще и Елену, то может вообще остаться в Городе, если бы эта просьба пришлась не по нраву его «связям». Прощание, и вот уже Тальберг мчится в поезде.



И только два раза мы видим проявление хоть каких-то эмоций у Сергея Ивановича – при прощании с женой «было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно - нежность», и когда он, уже в поезде, осознает, от чего он уезжает, бежит.



Сергей Иванович Тальберг – это полная противоположность Турбиным.

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