Сочинение Белая гвардия - Бегство Тальберга. (Анализ эпизода романа Булгакова «Белая гвардия»)

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Бегство Тальберга. (Анализ эпизода романа Булгакова «Белая гвардия»)"



В сложных событиях переломного времени, в трагические дни войны наиболее часто встаёт перед человеком проблема нравственного выбора, и тогда характер героя раскрывается особенно полно и глубоко. Такова ситуация в романе М. А. Булгакова «Белая гвардия», где описаны события страшной братоубийственной Гражданской войны. Не осуждая ни «белых», ни «красных», автор показывает, как и в такое трагическое время люди сумели сохранить верность нравственным критериям чести, добра и справедливости. Такими людьми в романе являются Турбины, полковник Малышев, полковник Най-Турс. Но всегда, во все времена были люди, заботящиеся отнюдь не о духовном и не о сохранении незапятнанной своей воинской чести, но о своём личном благополучии. Таков капитан Сергей Иванович Тальберг, муж Елены Турбиной. Этот человек вошёл в семью Турбиных, но он чужд ей по духу, и братья терпят его только ради Елены. Только ради того, чтобы она не волновалась, братья беспокоятся о том, что он задержался, и оправдывают его задержку «революционной ездой». И радость оттого, что он вернулся, они испытывают только за Елену. Со времени её замужества «образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни», говорит автор, объясняя причину «двухслойными глазами» капитана Тальберга. Уже в портрете героя чувствуется неискренность этого человека: «двухэтажные глаза» не выражают искреннего чувства, так же, как и «вечная патентованная улыбка». Он держится прямо и твёрдо, поворачиваясь, как автомат. «Медленно и весело» он рассказывает Турбиным о нападении на поезд, который он конвоировал, но его уверенность в себе ложна – тревогу он умело маскирует и только, отозвав Елену в спальню, признаётся ей в реальном положении дел: ему нужно бежать.



Сущность характера Сергея Ивановича Тальберга состоит в умении приспосабливаться. Он меняет свои убеждения в зависимости от изменения политической ситуации. В марте 1917 года Тальберг был первым, «кто пришёл в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве», сразу же став членом военного революционного комитета. Когда пришли украинские националисты, «Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, это пошлая оперетка», а корни этих людей в Москве, «хоть эти корни и большевистские». Те же слова про «оперетку» он повторяет, и когда приходит гетман, но относя их к Москве, и когда уходит немецкая оккупация, относя их уже к гетманскому министерству. Тальберг словно не хочет замечать, что это не просто «оперетка», «а с большим кровопролитием», – для него главное вовремя примкнуть к победителям. Два месяца он не служит, говоря, что у националистов, пришедших вслед за немцами, «нет корней» – «корни» он видит у регулярной немецкой армии, хорошо вооружённой и сильной. В то же время он потихоньку учит украинскую грамматику и затем принимает участие в выборах «гетьмана всея Украины». После этого и «вылилась вода из сосуда»: братья Турбины потеряли общий язык с Сергеем Ивановичем, и Тальберг раздражался и «очень сердился», когда Николка «бестактно» напоминал ему о прежних убеждениях. Люди чести, Турбины не меняют своих взглядов при той или иной власти, но не таков капитан Тальберг, для которого важно удачно приспособиться в этой жизни. Теперь он должен бежать: после своих статей в газете «Вести» он не может остаться в Городе, куда придут петлюровские войска. Его берут на поезд в Германию – «у Тальберга нашлись связи…». Но, уезжая, он не берёт с собой Елену, и это не отъезд, а торопливое бегство. Автор рисует хаос разорённой комнаты, разбросанных вещей и считает это недостойным: «никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасностей». Достойнее ждать, «пока к вам придут», даже если «воет вьюга». Но Тальберг бежит, как крыса с тонущего корабля, и фактически предаёт Елену. Он объясняет это тем, что не может взять её «на скитанья и неизвестность», и Елена из гордости молчит. Но и так понятно, что опаснее не уехать в немецком штабном вагоне в Германию, а остаться в Городе, куда приходят петлюровские войска, а затем снова сменится власть, и никто не защищён от насилия и кровавого произвола этой стихии. Тальберг даже братьям не хочет говорить о том, что немцы оставляют Город, предоставляя это Елене. Только на мгновение глаза Сергея Ивановича исполнились одним чувством – нежностью к Елене при прощании. Расставаясь с домом Турбиных, с бессмертным «Фаустом», которого Тальбергу больше не придётся услышать в исполнении Елены, Тальберг теряет последнюю связь с людьми иной духовной культуры, иных жизненных принципов, чем он сам. Теперь ему предстоит «вежливо и заискивающе» улыбаться немецким офицерам, искать нового места в жизни, завоевав его ценой предательства.