Сочинение Белая гвардия - "Кончились всякие знамения, и наступили события..." (Человек и история в романе М Булгакова "Белая гвардия")

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение ""Кончились всякие знамения, и наступили события. . . " (Человек и история в романе М Булгакова "Белая гвардия")"



« В тех и других война вдохнула

Гнев, жадность, мрачный хлам разгула…»

Максим Волошин.

«Белая гвардия»- это роман, посвященный коренному явлению русской истории прошлого и настоящего, вечному источнику

народных бедствий и государственных катастроф - междоусобице.

Война охватила не отдельные группы, слои, сословия, а всё население огромной страны. Она внесла вражду в семьи,

породила кровавые расправы в городах и селах, колоссальные побоища армий и оставила веку наследие ненависти и террора.

Булгаков помещает своих героев в контекст мировой истории.

Масштабы повествования с самого начала намечены двумя эпиграфами - из пушкинской «Капитанской дочки» и « Откровения

Святого Иоанна Богослова». Эпиграфы сразу связали события Гражданской Войны на Украине в 1918-1919 годах с

междоусобицами прошлых веков в России и с историей злодеяний человечества.

Картина бурана, запечатлённая в первом эпиграфе - символ исторической бури, разбушевавшейся стихии бунта. Образы

«Откровения. . »- повествования о гибели греховного мира, мучительном очищении и возрождении человечества - пронизывают

весь роман, начиная с предсказаний отца Александра, друга семьи Турбиных, о грядущих испытаниях. Он цитирует

«Откровения. . »:« Третий ангел вылил чашу свою в реки и источником вод, и сделалась кровь».

Автор понимал свой роман именно как эпопею- повествование о судьбах не только отдельных персонажей, семьи, но и народа,

страны. « Стать бесстрастно над красными и белыми»- вот основной замысел Булгакова. Эта позиция принципиально отличается

от позиции большинства советских писателей, повествовавших о Гражданской войне: они безоговорочно стояли на стороне

красных.

Автор воспринимает революцию и гражданскую войну как продолжение вечной борьбы добра и зла, как страшное возмездие за

грехи и преступления. Прошлое, настоящее и будущее переходят из одного в другое: прошлое - причина начала страданий и

бедствий народа, в свою очередь, настоящее предопределяет будущее.

Булгаков смотрит на современность, как на продолжение истории. Он рисует мир сплетений, сорванных « со своих винтов»,

непредсказуемый. Он набрасывает сцены без очевидной последовательности, выхватывает лица и события разных планов. Все

события происходят в Городе или на близких подступах к нему. Они охватывают период зимы 1918 -1919 годов: от взятия

Города петлюровцами до прихода войск.

Пламя событий гражданской войны равно освещает и оценивает жизнь прежнюю, её людей и новую революционную

действительность, её деятелей. Так рождаются художественные образы. Семья Турбиных становится причастна, великим

событиям, преобразившим, делается участницей дел страшных и удивительных.

Турбиным преподан урок истории, урок жестокий, но, пройдя через кровь и смерть, они, в конце концов, понимают и

принимают его. Турбины остаются верны высоким идеалам. Каждый из героев романа совершает свой нравственный выбор.

Полковник Щеткин, спасая свою жизнь, посылает на смерть офицеров и юнкеров, капитан Тальбург делает карьеру,

приспосабливается к смене властей.

Верный исторической правде, Булгаков показывает обреченность своих героев. « Дружно живите. . »,-говорит в начале романа

мать, «светлая королева»,а «им придется умирать». История захватывает всех, но большинство людей принимают участие, не

осознав истинного смысла происходящего. Война не только рушит жизни людей, но и разрушает их изнутри, обрекая на

моральную деградацию.

Из конкретных образов романа возникают образы символы, построенные на исторических ассоциациях. Дом - сквозной образ

романа, присутствующий так или иначе на каждой странице романа. Это образ-символ , вместивший в себя разные конкретные

дома- в первую очередь, дом Турбиных, а затем - дом Василисы, дом Щегловых, дом Най-Турсов, дом Юлии Рейсс. И

одновременно это дом вообще, семейный очаг- условие человеческого благополучия и государственного благополучия. Образ

Города - широкое обобщение. Нечто сходное совершалось во многих городах, может быть, и не только России: перед нами и

конкретный горд, и некий вечный Город, где разворачивается историческая трагедия.

1919 год ещё впереди. Мы видим только его начала. Что будет дальше? Стоит надеется и верить, что будет не одно

страшное: будет и радость, и свет, и расцвет новых жизней и , как произнёс в начале романа отец Александр: « . .

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