Сочинение Белая гвардия - Личность и революция (по произведениям А. Фадеева, М. Булгакова и Б. Пастернака)

Булгаков "Белая гвардия" - сочинение "Личность и революция (по произведениям А. Фадеева, М. Булгакова и Б. Пастернака)"



Чтобы иметь полное и глубокое представление о какой-то исторической эпохе, необходимо познакомиться с самыми разными, иногда полярными точками зрения, которые именно в силу своей непохожести помогут лучше разобраться в этом. Революция 1917 года, как ее ни оценивай, явилась переломным событием XX века. Она властно распорядилась судьбами миллионов. Ее последствия были непредсказуемы даже для ее организаторов и вдохновителей.



Поэтому, естественно, к теме Октябрьской революции часто обращались самые разные писатели, поэты, драматурги. Ведь она задела практически всех, включая и последующие поколения.



Взаимоотношения личности и революционных событий оказались в центре внимания в таких произведениях, как "Разгром" А. Фадеева, "Белая гвардия" М. Булгакова, "Доктор Живаго" Б. Пастернака. Различие трактовок гражданской войны и революции было обусловлено мировоззрением писателей, обратившихся к этим событиям в своих произведениях. Личное участие Фадеева в боях с Колчаком и японцами на стороне Красной Армии, его искренняя убежденность в правоте коммунистического мировоззрения определили жесткую идейную установку романа "Разгром". В предисловии к нему писатель четко и откровенно излагает свою авторскую позицию, заявив, что в гражданской войне происходит отбор человеческого материала: все, не способное к революционной борьбе, отсеивается, а все, поднявшееся из народных глубин, растет, закаляется, крепнет. Уделяя основное внимание обрисовке характеров рабочей массы, Фадеев создает в романе контрастные образы представителей интеллигенции — Левинсона и Мечика. Они сражаются на одной стороне, в одном партизанском отряде, но пути героев расходятся, приводя одного из них к предательству. На протяжении всего романа Фадеев ничуть не скрывает своей антипатии к чистенькому интеллигенту Мечику, который приходит в партизанский отряд Левинсона, увлекшись романтикой революционной борьбы. Но вместо товарищей-богатырей его неприветливо и насмешливо встречают суровые и грубые люди, издеваясь над его городским пиджаком, правильной речью, чувствительностью и тонким воспитанием. Разворачивающиеся в дальнейшем трагические военные события, чередующиеся с бытовыми сценами, должны, по замыслу автора, убедить читателя в том, что юный романтик, слишком ранимый и совестливый, совершенно неуместен в реальной жестокой борьбе за новую жизнь. Мечик постоянно одержим сомнениями и колебаниями; в нем нет железной воли Левинсона, интеллигента, безоговорочно принявшего коммунистические идеи. По мнению писателя, человек, всецело разделяющий их, не должен иметь ненужные и праздные мысли.



Именно к такой категории людей относится главный герой романа Б. Пастернака "Доктор Живаго". Он много размышляет о происходящем, но не может определить своей идейной позиции: с кем быть, на чьей стороне сражаться. Юрий Андреевич как военврач, хирург служит тем, к кому попадет, сражаясь то с белыми, то с красными. Такое поведение героя должно убедить в том, что у него совершенно отсутствует воля. Хорошо это или плохо? Что мы понимаем под волей в той ситуации, в которой оказывается герой? Суровая обстановка гражданской войны ставила каждого человека перед выбором, заставляя принимать быстрые и однозначные решения. И то, что Юрий Андреевич Живаго все-таки не смог этого сделать, избавившись от своих сомнений, говорит, наверное, не о слабости, а о его интеллектуальной и моральной силе. Образованный, думающий человек с лирическим, даже поэтическим отношением к миру прекрасно осознает громадность, грандиозность совершающихся событий. Они происходят помимо его воли, уподобляясь могучей разбушевавшейся стихии. Поэтому Живаго ощущает себя песчинкой, которую носит и метет по земле. Может ли песчинка сопротивляться урагану? Конечно, нет. Поэтому совершенно бессмысленно пытаться изменить ход событий, убыстрить или замедлить их. Тщетны попытки вмешаться в революцию жестокого Антипова-Стрельникова, прямой противоположности Юрию Живаго. Активно сражаясь на стороне красных, он беспощадно подавляет всякое сопротивление революции. Но вся его кипучая деятельность — лишь иллюзия активности. Он бессилен что-либо изменить, когда красный террор настиг и его.



Грозная стихия революции не щадит ни убежденного большевистского вождя, ни сомневающегося интеллигента. Она несет кровь, горе и смерть. Насилие порождает еще большее насилие и ожесточение людей. Такова картина революционной борьбы в Киеве 1918 года, изображенная М. Булгаковым в "Белой гвардии". Писателя нередко обвиняли в отсутствии общественного миросозерцания. Такой политической классовой позиции у Булгакова действительно не было. Он рассматривал происходящие события с общечеловеческой точки зрения, хотя его герои вовсе не чуждаются политики. Здесь и защитники монархии, участники белого движения, и петлюровцы, и анархисты, и коммунисты. Но, несмотря на то, какие они идеи исповедуют, кто захватил в городе власть, по-прежнему льется кровь, гибнут люди, обесценивается человеческая жизнь. Можно понять и мужиков, "с сердцами, горящими неутоленной злобой" против их вековых угнетателей, ненависть солдатской массы к офицерству.

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