Белый А. - Вариант 1

БЕЛЫЙ, АНДРЕЙ (наст. имя Бугаев Борис Николаевич) (1880–1934), русский писатель, филолог, философ, теоретик символизма.

Родился 14 (26) октября 1880 в Москве в «профессорской» семье. Отец – Н. В. Бугаев – выдающийся математик, в 1886–1891 декан физико-математического факультета Московского университета, основатель Московской математической школы, предвосхитивший многие идеи К. Циолковского и русских «космистов». Мать занималась музыкой и пыталась противопоставить художественное влияние «плоскому рационализму» отца. Суть этого родительского конфликта постоянно воспроизводилась Белым в его позднейших произведениях.

В 1891–1899 учится в Московского частной гимназии Л. И. Поливанова, в 1903 оканчивает естественное отделение физико-математического факультета Московского университета, в 1904–1905 занимается на историко-филологическом факультете. Знакомство с последними достижениями физики, математики и естественных наук (новые представления о пространстве и времени, о строении вещества, живого и неживого и др. ) сказались на лексике, образах, темах и структуре произведений Белого, а также на основных принципах его работ по философии культуры.

В конце 1890-х увлекается новейшей драматургией Г. Ибсена, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, напряженно изучает оккультные науки и философию А. Шопенгауэра, интересуется буддизмом, но более всего проникается идеями Вл. Соловьева и Ф. Ницше. Ощущение острой кризисности настоящего и апокалиптические предчувствия Белого сказались в незаконченной мистерии 1898 Антихрист. Мистерия обнаружила аналогии с Краткой повестью об Антихристе Вл. Соловьева, написанной годом позже. В 1895–1896 сближается с семьей М. С. Соловьева, брата философа, и в его доме позднее знакомится со «старшими» символистами – В. Брюсовым, Д. Мережковским, З. Гиппиус. Именно М. С. Соловьев предлагает начинающему писателю взять псевдоним «Андрей Белый», дабы скрыть от близких свои «декадентские увлечения».

На 1898 приходится перелом в мирочувствии Белого. На смену смутному пессимизму приходят чаяния мистического преображения всего сущего. В Воспоминаниях о Блоке (1922) он так очертил этот рубеж: «. . . в 1898 подул иной ветер; почувствовали столкновения ветров: северного и южного; и при смешении ветров образовались туманы: туманы сознания. В 1900–1901 годах очистилась атмосфера. . . А. Блок, вспоминая те годы впоследствии строчкой „И – зори, зори, зори”, охарактеризовал настроения, охватившие нас; „зори”, взятые в плоскости литературных течений (которые только проекции пространства сознания), были зорями символизма, взошедшими после сумерок декадентских путей, кончающих ночь пессимизма».

Осенью 1903 Белый и группа его чутких к мистическим «зорям» единомышленников (Эллис, А. С. Петровский, С. Соловьев, В. В. Владимиров, М.

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