Бенедиктов В.Г. - Вариант 1

Бенедиктов Владимир Григорьевич



— поэт, род. 5 ноября 1807 г. в С. — Петербурге, ум. 14 апреля 1873 г. там же. Детство свое провел в Петрозаводске, Олонецкой губ. , где его отец служил советником правления. В 1817 г. девятилетний Бенедиктов поступает в олонецкую губернскую гимназию и через четыре года оканчивает в ней полный курс, ибо в гимназиях того времени было всего четыре класса. Здесь, под влиянием учителя словесности Яконовского, писавшего стихи и заставлявшего учеников произносить их при разных гимназических торжествах, в мальчике впервые пробудилась страсть к стихотворству. По окончании курса гимназии, Бенедиктов продолжал образование во 2-м кадетском корпусе, куда по экзамену был принят в 1821 г. Во время пребывания в корпусе, Бенедиктов, вместе с некоторыми товарищами, упражнялся в писании стихов в кадетских журналах и альманахах. Окончив курс в корпусе 25 июня 1827 г. первым учеником, Бенедиктов поступил прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк. Через три года он был произведен в поручики, а в январе 1831 г. выступил в поход для усмирения польского восстания и, принимая участие вместе с полком во всех делах, получил «за храбрость» орден св. Анны 4-й степени. По возвращении из похода в Петербург, Бенедиктов оставил военную службу и определился в канцелярию министра финансов (Канкрина), с переименованием в коллежские секретари. Начав с исправляющего должность помощника столоначальника, Бенедиктов в 1834 г. был сделан столоначальником, в 1837 г. — старшим секретарем общей канцелярии министра финансов, в 1843 г. — директором правления экспедиции государственных кредитных билетов. В 1850 г. Бенедиктов был произведен в действительные статские советники, а в 1847 и 1856 гг. получил ордена св. Анны 2-й степени и св. Владимира 3-й степени. Наконец, в 1856 же году Бенедиктов был назначен членом правления государственного банка. Прослужив по министерству финансов около 30-ти лет, при двух министрах, графе Канкрине и Ф. П. Вронченко, Бенедиктов 31 октября 1860 г. вышел в отставку с полным пенсионом, по 2500 рублей в год. Первым печатным литературным произведением Бенедиктова был небольшой сборник его стихотворений, изданный автором в начале 1835 г. в Петербурге и встреченный довольно единодушными похвалами журналов и публики. Но Полевой и, особенно, Белинский не признали Бенедиктова крупным поэтом. Деньги на издание дал поэту г. Каргоф, жена которого посвятила Бенедиктову несколько весьма сочувственных страниц в своих воспоминаниях. Г-жа Каргоф рассказывает, что Бенедиктов имел «огромный успех, но не продолжительный». Слава молодого поэта прогремела на первых порах по всему Петербургу, о чем свидетельствует и И. И. Панаев в своих «Литературных воспоминаниях». «Появление стихотворений Бенедиктова», — пишет он, — «произвело страшный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире. . . О статьях Полевого и Белинского отзывались с негодованием, и были очень довольны статьею профессора Шевырева, провозгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский, говорят, до того был поражен, что несколько дней сряду не расставался с книжкою и, гуляя по царскосельскому саду, оглашал воздух Бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался хладнокровен. Прочитав Бенедиктова, на вопросы, какого он мнения о новом поэте, отвечал, что у него есть превосходное сравнение «неба с опрокинутой чашей». Холодный отзыв Пушкина вполне гармонировал со следующим справедливым отзывом Белинского: «Я, право, не вижу, — говорил критик, — почти никакого достоинства в описательных картинах г.

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