Берджес Э. - Вариант 1

Джон Энтони Бёрджесс Уилсон родился 25 февраля 1917 года в городе Манчестер, Великобритания, в католической семье музыкантов. Отец Бёрджесса был кассиром и играл на фортепиано. Мать Бёрджесса умерла от пандемии гриппа когда ему было 2 года. Таким образом его воспитанием занимались тётка, а потом приёмная мать.



Образование Бёрджесс получил в колледже Ксавериан и в университете Манчестера, который закончил в 1940 году и там же стал читать курс лекций по истории английского языка и литературы. В ходе Второй мировой войны Бёрджесс служил в сухопутных войсках.



В 1942 году он женился на Луелле Ишервуд Джонс, которая в 1968 году умерла от цирроза печени. С 1946 по 1950 год Бёрджесс занимался преподаванием в университете Бирмингема, работал в министерстве образования и в школе Бэнбари. Дебютный роман Бёрджесса был написан в 1949 году, но издан в 1965 До 1959 года Бёрджесс изучает теорию музыки и мало уделяет времени писательству. В 1954 году он был инспектором по делам образования в Малайзии и Брунее.



В 1959 году у тогда ещё учителя Энтони Бёрджесса, после того как он упал в обморок на уроке, была обнаружена опухоль мозга (мозговой тумор) и, по мнению врача, ему осталось жить не больше года. [http://www. berdzhes. net. ru/lib/sa/author/100002 Биография на Berdzhes. net. ru] ] Это событие послужило для Бёрджесса толчком к началу писательской деятельности. С тех пор он опубликовал более 50 книг, в том числе наиболее известные «тетралогию Эндерби» и «Заводной апельсин». Бёрджесс писал не только под своим именем, но и под различными псевдонимами, которые ему предлагала жена. Однажды Бёрджесс написал рецензию для газеты "Йоркшир Пост " на свой же роман "Внутри мистера Эндерби" (1963) по пожеланию главного редактора газеты, но дело в том, что роман был написан под псевдонимом Джозеф Келл, которого главный редактор не знал. [http://www. berdzhes. net. ru/lib/sa/author/100002 Биография на Berdzhes. net. ru] ] Бёрджесс также использовал псевдоним Мухамед Али когда отправлял письма в Дэйли Мэйл.



Между 1960 и 1964 годом Бёрджесс написал 11 романов.



На творчество писателя значительно повлияли произведения Джеймса Джойса и также в какой-то мере его католическое вероисповедание.



Его самое известное произведение «Заводной апельсин» — которое обрело популярность главным образом после экранизации Стэнли Кубриком, затрагивает темы человеческого бытия: свободную волю и мораль.



Бёрджесс владел многими языками: русским, немецким, испанским, итальянским, валлийским, японским и конечно родным для него английским. Эти знания пригодились ему в составлении искусственного языка «надсат», которым пользовались герои его книги.



Бёрджессу впоследствии не нравилось, когда его рассматривали как автора только одного «Заводного апельсина». Это понятно, если учесть, что спектр его творчества был невероятно широк.



В начале 60-х годов Бёрджесс посетил Советский Союз, много времени проведя в Ленинграде и общаясь со стилягами.



В 1968 году Бёрджесс женился на итальянской княжне, он участвует в различных ток-шоу, пишет статьи в британские газеты. В 1970-1971 годах Бёрджесс преподавал в Принстонском университете, стал почётным профессором колледжа Сити в городе Нью-Йорк (1972). В 1972 году был заведующим литературной частью театра Гатри в Миннеаполисе В 1976 году преподавал в нью-йоркском университете в городе Буффало.



Бёрджесс умер 22 ноября 1993 года в Лондоне от рака лёгких. .