Бондарев Ю.В. Берег читать краткое содержание, пересказ

Часть первая. ПО ТУ СТОРОНУ.

Вадим Никитин 47 летний знаменитый писатель и его друг Платон Самсонов, так же писатель, но менее популярный летят в Германию по приглашению некоей фрау Герберт. Как выясняется она поклонница таланта Никитина, как писателя, и пригласила его на круглый стол литературного кружка Германии «для обмена мнениями о современной культуре, поводить дискуссии на тему «Писатель и современная цивилизация». Самсонова он взял с собой, как бы в качестве переводчика, так как сам владел немецким не очень хорошо. Они летят в самолете и обсуждают последнее письмо фрау Герберт, в котором она восхищается талантом Никитина и сравнивает его с великими русскими писателями. Самсонов высказывает опасения, как бы его любимого друга не развратила эта слава. В аэропорту их встречает сама госпожа Гербер, она не такая, какой, они себе её представляли. Стройная, элегантная богатая женщина, на шикарнейшем по тем временам Мерседесе, встретила их очень тепло, отвезла в гостиницу и пригласила на завтрак. Спрашивала, был ли когда-нибудь Никитин в германии, он ответил что был в сорок пятом, в маленьком городке, держал осаду. Они с Самсоновым позавтракали и отправились гулять по Гамбургу. Осмотрели памятник погибшим во Второй мировой войне, затем отправились на Реепербан (какая-то улица разврата). Там неудачно посетили одну забегаловку, где смотрели французское порно и еле-еле отбились от привязавшихся к ним проституток. Удачно было еще то, что их приняли за англичан, иначе бы точно получили сполна от охранников. И тут Никитин вспомнил свой первый гонорар в три тысячи рублей, который как-то незаметно прокутил в кабаках с поэтом Вихровым, нарвался на драку с юнцами в подворотне и загремел в милицию, за то что яко бы сам и затеял эту драку. От денег осталось лишь семьсот рублей, которых даже не хватило расплатиться за квартиру. В гостях у госпожи Герберт Никитин и Самсонов познакомились с журналистом, главным редактором издательства «Вебер» в Германии Дицманом, так же издателем Вебером и его супругой, знаменитой певицей Лотой Титтель. Они говорили о полите, об нынешних отношениях Германии и России. Говорили о прошедшей войне, как она повлияла на развитие Германии, как русские насиловали немок во время войны, и сделали вывод что нацизм присущ не только немцам. Титтель ругала политику Гитлера и утверждала, что он опозорил немецкую нацию. Господин Вебер рассказал, как он побывал в концлагере и как их освободили американцы. Но вскоре их разговор подошёл к концу и все засобирались домой. Герберт попросила Никитина остаться. Самсонов уехал в гостиницу. Герберт показала Никитину свой старый альбом, где была фотография молодой девушки на фоне загородного дома. «Вы узнаете?» - спросила она. И Никитин вспомнил, как 26 лет назад в мае 1945 года его батарея размещалась в этом доме в Кёнигсдорфе, и что эта девочка его бывшая возлюбленная, а теперь госпожа Герберт.

Часть вторая. БЕЗУМИЕ.

2 мая 1945 года, Берлин наполовину занят русскими войсками, Германия отступает. Батарея, в которой Никитин командовал взводом, заняла Кёногсдорф. После трудного боя все спали, и никто не решался поднять солдат в этот прекрасный весенний день. Никитин так же нежился в постели, приказов не поступало. Старший лейтенант Гранаутов был госпитале. Солдаты наслаждались упоительным чувством приближающейся Победы. В комнату к Никитину входит сержант Меженин (широкоплечий, немного полноватый, тридцатилетний, самоуверенный мужчина). Говорит, что есть к лейтенанту дело. Меженин нашёл неподалёку разбитый немецкий автомобиль, в нем есть сейф с деньгами и часами. Некоторые вещи он успел оттуда утащить, остальное спрятал. Показывает Никитину сумку с часами и пачками денег, спрашивает могут ли они, чего-то стоить, Никитин отвечает, что часы дешевка, советует Меженину раздать их солдатам, а деньги выкинуть. Меженин отказывается. Никитин спускается к завтраку. Там говорит с солдатами, они шутят вспоминают истории из военной жизни, как ходили с фрицами по большой нужде в одной квартире и т. п. Тут Меженин рассказывает солдатам о находке, они решают, что с ней делать. Никитин уже приказывает Меженину, раздать солдатам часы, а деньги сдать ему. Меженин подчиняется. К ним заходит лейтенант Княжко, командующий соседним взводом и приносит им немецкую кошку, которую Ушатиков, самый молодой солдат принимается отхаживать (кормит кашей). Княжко и Никитин отправляются гулять по маленькому городку, наталкиваются на пьяного немца, который утвержает, что все русские хорошие, а русская водка ещё лучше. Возвращаются в дом уже к вечеру, там уже сидит их комбат Гранатуров и Галя (офицер медсанбата).

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--