Сочинение Береги честь смолоду... (по повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка»)

Нам выпало жить в страшное (я не побоюсь этого слова) время, когда экономический кризис в стране повлек за собой бездуховность, безнравственность, беспринципность. Люди замкнуты и злы, основная проблема большинства из них — добыча денег и пропитания. Не хочу быть строгим судьей, но понятие честь, по-моему, многим людям в наше время вовсе не знакомо. А если и знакомо, то воспринимается как пережиток прошлого. Когда в нашем классе проводили диспут на тему “Что такое честь”, один мой одноклассник прямо так и высказался: “Честь в наше время — привилегия нищих, а я хочу жить, а не нищенствовать, так что мне с ней не по пути”. С этим учеником, чувствовала я, соглашались многие. И тут бы совсем отчаяться, но мысль о том, что противников такого суждения ничуть не меньше, согревала душу. Значит, Петр Гринев, один из любимых мною пушкинских героев, не одинок. Значит, и в наше время есть люди, для которых честь — основной жизненный принцип, несмотря ни на какие перипетии судьбы.

Понятие чести воспитывается в человеке с детства. Пример этому — все тот же Петруша Гринев, из повести А. С. Пушкина “Капитанская дочка”, о котором я собираюсь рассказать. Вырасти бесчестным ему было, по-моему, практически невозможно. С детства мальчика окружали люди, честь для которых была превыше всего.

Отправляя сына служить отечеству, старший Гринев на прощание сказал ему: “Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду”.

И Петр берег. По дороге к месту службы он по наивности проигрался человеку, с которым едва свел знакомство. Никакие уговоры Савельича броситься победителю в ноги не заставили Гринева сделать это: коль проигрался — нужно отдавать. Честь свою Петр Гринев не запятнал даже в тех случаях, когда за нее легко можно было поплатиться головой. Первый случай — это дуэль. Петр не мог просто так оставить без ответа бесстыдный наговор Швабрина на Машу Миронову. Защитить ее от сплетен отвергнутого и из-за этого разгневанного воздыхателя, было для Гринева делом чести. Что касается Швабрина, то он в повести — полная противоположность Гриневу, человек, для которого понятия “честь и благородство” вовсе не существуют. Во время поединка Швабрин не гнушается воспользоваться двусмысленностью ситуации для нанесения бесчестного удара. Ничего не стоит этому глубоко безнравственному человеку присягнуть другому государю, в то время как Гринев и тут благороден. А ведь Швабрин — образованный человек, он не был “недорослем”, каким был тот же Гринев. Этим фактом Пушкин подчеркивает, что благородство и образованность — две разные вещи. Более того — огромное значение имеют взаимоотношения в семье, в которой человек воспитывался.

Второй случай, в котором наиболее ярко проявились высокие нравственные качества одних героев и низость чувств других — приход в Белогорскую крепость Пугачева. Предпочтя благородную смерть позорному помилованию, погибли капитан Миронов и его жена, малообразованные, наивные и, на первый взгляд, недалекие люди. Их примеру готов был последовать и Гринев, но случай спас его от смерти. И причиной этому — тоже благородство Петра, проявившего в отношении “вожатого”, который помог когда-то им выбраться из пурги. К счастью, человек этот оказался не кем иным, как самим Пугачевым. Руководитель народного восстания предлагает Гриневу пойти к нему в услужение, но Петр, хорошо осознавая, что своим отказом может разгневать Пугачева, все же отклоняет его предложение. Отклоняет опять же — из чувства благородства: он присягнул служить императрице.

Выслушав доводы молодого дворянина, Пугачев не разгневался, более того — проникся к нему симпатией и даже помог в освобождении Маши Мироновой. И все это, на мой взгляд, не из-за заячьего тулупчика, а благодаря благородству и высокой нравственности Гринева, так поразившими народного бунтаря.

Благородные чувства Гринева проявились и в эпизоде его ареста. Петр не хочет впутывать в эту историю свою возлюбленную, поэтому и не называет ее имени. Но Маша сама отправляется в Петербург искать заступничества и находит. Ей помогает сама императрица. История с Пугачевым для влюбленных заканчивается хорошо, они счастливы. Такой оптимистичный финал, на мой взгляд, автор придумал потому, что хотел подчеркнуть — на благородство чаще всего отвечают благородством. А может быть и потому, что Пушкину просто очень хотелось, чтобы это было именно так.

Что касается Гринева, то он до конца своей жизни остался человеком чести. Став Гриневым-мемуаристом, этот человек правдиво и без искажений передал бумаге не только свои встречи с предводителем восстания, но и свои мысли относительно его. Он рассказал о Пугачеве всю правду, несмотря на то, что она противоречила той, что сложилась в официальном мнении о народном бунтаре. .