Сочинение «Береги честь смолоду» (по повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»)

Тему чести можно назвать основной в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Это произведение создавалось на основе документального труда о восстании Пугачева, которым писатель очень интересовался. Он длительное время изучал историю крестьянского бунта под предводительством лже-царя, саму личность Пугачева.

В результате проделанной работы родилась не только «История Пугачева», но и «Капитанская дочка», в которой Пушкин затрагивает важные вопросы: как должен вести себя человек в сложных ситуациях, что может послужить ему опорой и поддержкой в трудную минуту. Писатель приходит к мысли, что только чувство собственного достоинства и чести может сохранить человека в человеке. Это Пушкин и демонстрирует на протяжении всего произведения на примере своих героев.

Сам эпиграф «Капитанской дочки», взятый из фольклора, настраивает нас на основную тему повести - «Береги честь смолоду». Уже с первых глав в произведение входит тема чести офицерского мундира и человеческого долга. Так, отец Петруши непременно хочет, чтобы тот служил не в Петербурге, где офицеры только «мотают да повесничают», а в провинции: «Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон».

Тема чести солдатского мундира неразрывным образом связана с любовью к отечеству, долгом перед императрицей. Благословляя Петра, отец напутствует его таким словами: «Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь с молоду».

Мы видим, что герой сделал эти слова своим жизненным кредо. В самых трудных обстоятельствах, которые, по воли судьбы, выпали на его долю, он хранил верность императрице и своей стране, потому что присягал им: «Нет, - отвечал я с твердостию. - Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу».

Даже под страхом смертной казни Гринев отказывается служить Пугачеву. При этом молодой герой ведет себя очень просто и достойно. Такое поведение вызывает изумление и уважение даже у «безжалостного» бунтаря: «Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть» - сказал он, ударяя меня по плечу. – …Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь».

Тема воинской чести в повести плавно перерастает в тему чести человеческой. Ею обладают все главные герои произведения, в том числе и «злодей» Пугачев. В самом начале он помогает заблудившимся в метели путникам – выводит Гринева и Савелича из пурги. За это Петр дарит «мужику» свой заячий тулуп. Позже, в осажденной крепости, когда мужик оказывается предводителем бунтарей, он вспоминает про этот тулупчик. Оценив поведение Петра, достойное и благодарное, Пугачев сохраняет ему и его дядьке жизнь: «Ты крепко передо мною виноват» - продолжал он; - «но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов».

И еще один раз Пугачев спасет Гринева, проявив благородство и честь. Лже-царь освободит Машу Миронову из плена Швабрина. Важно, что он сделает это не только из симпатии к Гриневу, но и потому, что считает непозволительным обижать девушку, да, к тому же, еще и сироту: «Кто из моих людей смеет обижать сироту?» - закричал он. – «Будь он семи пяденей во лбу, а от суда моего не уйдет».

Пушкин показывает, что при всех недостатках Пугачев ведет себя очень достойно, вплоть до своей смертной казни, на которой присутствовал и Гринев.

Но писатель показывает нам не только положительные примеры. В «Капитанской повести» есть и антигерой, променявший свою честь на жизнь «в тылу врага». Этот герой – Алексей Иванович Швабрин. С ним Гринев знакомится в Белогорской крепости.

Уже с самого начала Швабрин ведет себя недостойно. Он, будучи отвергнут Машей Мироновой, наговаривает на нее, порочит честное имя девушки.

Позже, когда крепость была взята войсками Пугачева, Швабрин, забыв о своем происхождении и о своей присяге, переходит на сторону казаков: «Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать!» А еще чуть позже, воспользовавшись своим положением победителя, Алексей Иванович подло мстит Маше: он силой – заперев девушку в комнате и не давая ей еды – пытается добиться ее согласия выйти за него замуж.

Но героине даже в голову не приходит согласиться. Так, вместе с образом Маши Мироновой, в повесть входит тема женской чести и достоинства. Эта простая девушка оказывается сильной и цельной личностью, с твердыми убеждениями и принципами, которые она будет отстаивать до конца.

Так, Маша не сдается под грубым напором Швабрина - она считает, что лучше умереть, чем стать женой предателя: «А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович».

Оставшись одна, без родителей и без жениха, арестованного по клевете Швабрина, Маша решается идти к самой императрице.

Пушкин описывает эпизод встречи девушки с Екатериной II. Маша держит себя просто и искренно, но с большим достоинством: «Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. …Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя».

В результате судьба главных героев оказывается счастливой – они воссоединяются. На их примере Пушкин показывает, что лишь честь и достоинство являются истинными помощниками и проводниками в сложных жизненных ситуациях.

Человек зачастую не волен распоряжаться своей судьбой, но как вести себя, каким принципами руководствоваться – этот выбор всегда остается лишь за человеком.

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