Сочинение Береги честь смолоду (по творчеству А. С. Пушкина)

Поверьте мне, я чист душою. . .

Н. Рубцов.



Я считаю, что честь занимает первое место в ряду нравственных символов. Можно пережить распад экономики, можно смириться, хотя очень трудно, с распадом государства, можно, наконец, перетерпеть даже расставание с самыми дорогими людьми и с Родиной, но с разложением нравственности никогда не смирится ни один народ на земле. В человеческом обществе всегда относились с презрением к бесчестным людям.

Потеря чести — это падение моральных устоев, за которым следует неотвратимое наказание: исчезают с карты земли целые государства, пропадают в черной дыре истории народы, погибают отдельные личности.

Русские писатели всегда обращались в своих произведениях к проблеме чести. Можно сказать, что эта проблема была и есть одна из центральных в русской литературе.

Понятие чести воспитывается в человеке с детства. На примере повести А. С. Пушкина “Капитанская дочка” хорошо видно, как это происходит в жизни и к каким приводит результатам.

Главный герой повести Петр Андреевич Гринев с детства воспитывался в обстановке высокой житейской нравственности. Ему было с кого брать пример. Пушкин устами Савельича на первых страницах повести знакомит читателей с нравственными установками рода Гриневых: “Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего. . . ” Такими словами воспитывает старый слуга своего подопечного Петра Гринева, который впервые напился и вел себя неприглядно.

Первый раз Петр Гринев поступил по чести, вернув карточный долг, хотя в той ситуации Савельич пытался его уговорить уклониться от расчета. Но благородство взяло верх.

Человек чести, по-моему, всегда добр и бескорыстен в общении с другими. Например, Петр Гринев, несмотря на недовольство Савельича, отблагодарил бродягу за услугу, подарив ему заячий тулуп. Его поступок в будущем спас им обоим жизни. Этот эпизод как бы говорит, что человека, живущего по чести, сама судьба хранит. Но, конечно, дело не в судьбе, а просто на земле больше людей, которые помнят добро, нежели зло, — значит, у человека благородного больше шансов на житейское счастье.

Нравственные испытания ожидали Гринева и в крепости, где он служил. Офицер Швабрин препятствует любви Гринева к Маше Мироновой, плетет интриги. В конце концов дело доходит до поединка. Швабрин — полная противоположность Гринева. Он человек корыстный и неблагородный. Это проявляется во всем. Даже во время поединка он не погнушался воспользоваться для нанесения удара бесчестной ситуацией. Судьба в будущем также предъявит ему счет за его жизненную позицию, но совсем иной, нежели Гриневу. Швабрин примкнет к Пугачеву, и его осудят как предавшего присягу офицера. На примере Швабрина автор хочет показать, что внешняя культура мало влияет на становление характера человека. Ведь Швабрин был образованнее Гринева. Читал французские романы, стихи. Был умным собеседником. Он даже пристрастил Гринева к чтению. Видимо, решающее значение имеет то, в какой семье воспитывался человек.

Во время пугачевского бунта особенно ярко проявились нравственные качества одних героев повести и низость чувств других. Мы узнали, что капитан Миронов и его жена предпочли смерть, но не сдались на милость восставших. Так же поступил и Петр Гринев, но был помилован Пугачевым. Мне кажется, автор дал понять читателю, что Пугачев проявил великодушие в отношении молодого офицера не только из чувства благодарности за старую услугу. Он в равной степени, как мне показалось, оценил в Гриневе человека чести. Сам предводитель народного восстания ставил перед собой благородные цели, поэтому не был чужд понятиям чести. Более того, Гринев и Маша благодаря Пугачеву навеки обрели друг друга.

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