Сочинение Беседа Чичикова с Маниловым (анализ эпизода 2 главы поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души).

Н. В. Гоголь работал над одним из основных трудов своей жизни, поэмой «Мертвые души», поначалу без особого увлечения. Возможно, просто не сразу захватила она его. Возможно, потому, что сюжет был найден не самим писателем, а Пушкиным.



В основу сюжета легло вполне реальное событие, реальная авантюра с покупкой «мертвых душ». Дело в том, что она была выгодна как помещикам, для которых мертвые крестьяне были обузой, так и, естественно, самому скупщику. В поэме Гоголя претворил в жизнь подобную махинацию Павел Иванович Чичиков. Приехав в губернский город NN, он сразу же начал действовать. Во-первых, он посетил всех крупных местных чиновников, побывал в местах скопления «самых благородных, приятных» и, главное, нужных людей. На одном из таких обедов Чичиков и знакомится с Маниловым, который на преминул пригласить своего нового приятеля в гости.



Итак, первым Чичиков посещает Маниловку. Какой же видит он ее? Серой, обычной, вид которой оживляли только две бабы, «которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде», и которые, как оказалось, перебранивались».



Манилов, с улыбкой встретивший Чичикова, и на этой же ноте беседовавший с ним и позже, немного скрашивает картину. В которой слишком уж много светло-серого цвета. До обеда и за обедом собеседники ведут довольно пустой разговор о губернаторе, «препочтеннейшем и прелюбезнейшем человеке», о вице-губернаторе, тоже «милом» и «очень достойном», о жене полицеймейстера, «прелюбезнейшей женщине» и далее в таком же духе.



Все эти разговоры носят слащаво-приторный тон, который идет, естественно, от хозяина поместья – Манилова. Сама его внешность говорит об этом: лицо имело «выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею порадовать пациента». Он тоже хочет сделать приятное своему гостю и в этом своем стремлении сильно "перебарщивает". Ну еще бы, он же считает Чичикова высоко образованным человеком, который «имеет высокое искусство выражаться», говоря словами самого Манилова.



В этой пустой болтовне «ни о чем» читатель открывает для себя Манилова через его речь.



Если говорить о Чичикове, то он отличается необыкновенным терпением и умением подстраиваться под человека. Позже мы убеждаемся, что герой варьирует свой стиль общения в зависимости от характера собеседника. Поэтому впечатление Манилова от беседы с Чичиковым можно обозначить словами: «чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение».



Но мы-то знаем, что не за «приятным разговором» приехал в Маниловку Павел Иванович. Ему нужны мертвые души, разговор о чем он и заводит после обеда уже в кабинете Манилова. Постепенно, шаг за шагом, он выясняет количество умерших крестьян. Интересно, что Манилов сначала без подозрений, даже не задумываясь, помогает Чичикову в этом, но вдруг задается вопросом: «А для каких причин вам это нужно?»



Здесь-то и начинается самое интересное. Чичиков покраснел от «напряжения что-то выразить». Аферист и мошенник, говоря о своем желании купить крестьян, замкнулся и не кончил речи. Несмотря на всю свою сноровку в таких делах, он пасует перед искренне не понимающим, о чем идет речь, выражением лица Манилова.



По-настоящему комично поведение Манилова и Чичикова. Первый выронил трубку и так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут; оба вперили друг в друга глаза; Чичиков даже был степеннее обыкновенного, что заставило Манилова отказаться от предложения о сумасшествии гостя; наконец, Манилов более ни до чего не додумался, как выпустить дым изо рта тоненькой струйкой.



Из подобного сконфуженного состояния Чичиков выводит Манилова опять же с помощью своей деловой хватки. Он взял себя в руки и более пространно объяснил помещику, что и как, не забыв уточнить, что данная коммерческая сделка не нарушает закона. И Чичиков не солгал: вся история с покупкой мертвых душ рассказана писателем в полном соответствии с действующим в то время законодательством. Павел Иванович не зря говорит, что он «привык ни в чем не отступать от гражданских законов». Фантастическая сделка Чичикова осуществлялась в полном соответствии с параграфами закона.



Только наш герой упомянул о законности данного предприятия, Манилов забыл о сути покупки. Для него задумка гостя - лишь «фантастическое желание», которое и исполняет он, Манилов. А какая это для него честь! «Он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души». К тому же, «умершие души в некотором роде совершенная дрянь».



Но весь этот спектакль еще не закончен, занавес еще рано опускать. Чичиков был бы не Чичиковым, если бы не выразил благодарности Манилову. «Не без чувства и выражения» произнес он свою речь. Он, человек без роду и племени, вечно подвергаемый гонениям и испытаниям, теперь спасен. И не забыл пустить слезу. Этого оказалось достаточно: «Манилов был совершенно растроган».



Таков был исход разговора Манилова с Чичиковым. Это была первая удача Павла Ивановича в деле скупки мертвых душ.

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