Сочинение Без труда талант - это фейерверк!

СОЧИНЕНИЕ

на тему: «Без труда талант - это фейерверк! »



Рассуждая на тему талант и трудолюбие, я обратился к мудрым мыслям великих людей, это красивые и умные фразы и афоризмы, вот к примеру:

Без труда талант - это фейерверк:

на мгновение ослепляет,

а потом ничего не остается.

Мартен Роже



Для человека с талантом

и любовью к труду –

не существует преград.

Людвиг Бетховен



Нет такого тяжелого труда,

который

любовь не делала бы

не только легким,

но даже приятным.

Джордано Бруно



Счастье достается тому,

кто много трудится.

Леонардо да Винчи



Нет без явно усиленного трудолюбия

ни талантов, ни гениев.

Дмитрий Менделеев



Большой талант требует большого трудолюбия.

Петр Чайковский



Есть масса примеров и очевидно, что природный дар – это прекрасно, но талант без труда теряет свою ценность, становится не востребованным обществом. На клавиши фортепиано нажимать, способен каждый, но не каждый играет симфонии, тем более на сцене, перед публикой и на бис.

Любой известный музыкант, художник, писатель годами оттачивают свое мастерство. Природных способностей очень мало для того, чтобы талант заблистал, как бриллиант, мастерство признали бы окружающие и единомышленники.

Для пользы Отечества, для славы собственного имени, популярности и известности в широких кругах общества потребуется кропотливый и титанический труд.

Чего добьются талантливые спортсмены или танцоры, актеры, если они не будут бесконечно тренироваться, часами, а порой и годами оттачивая свое искусство.

Заметим, как сказал Дж. Бруно: « Нет такого тяжелого труда, который

любовь не делала бы - не только легким, но даже приятным».

Заниматься любимым делом и трудиться с удовольствием – это счастье для любого человека, но далеко не каждому человеку дано ощутить радость труда.

Некоторые люди просто родились созерцателями, мыслителями, а не деятелями, и труд для них - обуза, отнимающая силы, драгоценное время, съедающая изнутри самое дорогое – это вдохновение. Люди творческие не приспособленные к систематической работе.

Они порывисты, работают по вдохновению, периоды подъема перемежаются с периодами апатии и даже депрессии, недовольства собой, своим исполнением, оценкой критиков или просто близких, которые не оценили по достоинству их труд.

Потребуются годы, пока мастер «созреет» и ещё долгие годы, пока его творчество оценят современники.

В поте пишущий, в поте пашущий,

Нам знакомо иное рвение:

Легкий огонь, над кудрями пляшущий,

Дуновение - вдохновение.

М. Цветаева

Нет высокого и низкого во вдохновенном труде. Но есть труд, который заметен, результаты которого видны всем: пища, одежда, дома, дороги. . .

« Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники!» - так сказал Альберт Эйнштейн.

Есть кропотливая работа ученых, изобретателей. Когда, придя домой, мы включаем лампочку, то ясно, что ее сделал рабочий на заводе.

Но многие ли в этот момент с благодарностью вспоминают Яблочкова и Эдисона?

Покупая семена для дачного участка, знаем ли мы, чей труд стоит за новыми сортами - генетиков, селекционеров?

Включая телевизор, мы не задумываемся ни на миг, что если бы - не было Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, которые занимались, казалось бы, такими бесполезными вещами, как теория строения атома и устройство Вселенной, потратив на свой труд всю свою жизнь. Порой известность и признание приходят к талантливым людям уже после их смерти.

Но без них - не было бы ничего из таких привычных нам благ цивилизации, как телевизор, видеомагнитофон, компьютер.

Может быть, кто-то и знает, что слово "робот" придумано Чапеком, а кто знает Норберта Винера - отца современных информационных технологий.

Скорее мы вспомним Билла Гейтса – он более знаменит, но в целом, просто является интеллектуальным паразитом, разрабатывающим давно открытое месторождение.

Многим талантливым людям просто не повезло: род деятельности, избранный ими, не соответствует их способностям, склонностям, характеру или психологическим данным.

Для них труд – просто мука, рабство, безнадежный плен без перспектив освобождения!

Такие люди тянут лямку, кто покорно, кто озлобленно, но только ради куска хлеба.

Согласятся ли все они с тем, что без труда, талант – лишь фейерверк? Вряд ли.

Даже народные представления о счастливой жизни, прежде всего, предполагают праздность, веселье и успех.

Вспомним народные сказки - русские, украинские, немецкие, французские, японские.

В них часто фигурирует скатерть-самобранка или горшочек, которому только крикни –

«Вари!» - и он в один миг наполнится вкусной кашей, молочные реки с кисельными берегами, чудесное дерево, приносящее плоды круглый год - символы изобилия без труда.

Даже Библейские сюжеты говорят о труде как о божьем проклятии за прегрешения человека: "В поте лица будешь добывать хлеб свой".

Во всех легендах упоминается Золотой век, когда люди были беззаботны и счастливы, земля давала по десятку урожаев в год, рыба сама плыла в сети.

С детства мы слышим, нам внушают, что любовь к труду коренится в характере славянских народов, что народ уважает только тех, кто не ленится, а честно трудится,

"в поте лица добывает хлеб насущный".

Для большего убеждения нужно было бы - просто запретить читать или срочно переписать народные сказки по-другому, чтобы сказки побуждали к труду, а не к вере и ожиданию чуда!

Давайте вспомним наших, всем известных, русских любимых сказочных героев.

Вот, к примеру, Емеля, сначала сказки - он вроде бы обыкновенный дурак, почивающий на печи, а потом вдруг, он по «щучьему» веленью оказывается самым умным и женится на царевне, живет себе во дворце и горя не знает…

Как он этого добился? Учился, работал, завоевал положения в обществе?

Нет, он лежал на печи, не обременяя себя работой.

А когда поймал щуку, не ума попросил себе, а ведра отправил своим ходом домой - чтобы не таскать тяжести. И очень радовался, что с печки вставать не нужно - сама едет, куда надо, а Емеля на лежанке бока греет.

Как нашему народу представляется рай - это страна абсолютного безделья, блаженной лени и неги. Таким образом, народ не спешит напрягаться и трудиться сейчас, а рассуждает мудро - пока потерпим, а счастье будет потом, на небесах, в раю.

Перейдем от детских сказок к народным героям, к тем, которые вызывают восхищение и зависть у простого человека. Это удачливые купцы, хитростью и ловкостью «заколачивающие» деньгу; везучие мужики, нашедшие клад, случайные люди, вдруг вошедшие в милость к царю или барину, одаряемые несметными богатствами, казаки, возвращающиеся домой с богатой добычей.

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