Сочинение Безумен ли фонарщик? (Сочинение-миниатюра по сказке Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц")

Маленький принц, путешествуя по планетам, встречается с удивительными существами. Они занимаются странными вещами, не имеющими никакого смысла. Один считает звезды, не помня, как они называются, потом пишет на бумажке их количество, кладет в сейф и считает, что владеет ими. Другой пьет, чтобы забыть, что ему стыдно, что он пьет. Третий считает, что он географ, но нигде не бывает, а о дальних краях знает по слухам. Взрослые люди читают эту грустную сказку, но действительно ли они понимают ее? Ведь и они делают тысячи вещей, не имеющих смысла, а считают их бесконечно важными.

Среди удивительных персонажей единственный, кто вызывает сочувствие у Маленького принца — это фонарщик. Всего-то дел у него — зажигать фонарь на закате и гасить с рассветом. Но из-за того, что планета его вращается все быстрее, день и ночь длятся всего несколько мгновений, и фонарщик не успевает отдохнуть, оглядеться. Он то зажигает, то гасит свой фонарь. Безумен ли он? Может быть. Но он не может уйти, не может бросить свое дело. Хотя оно утратило всякий смысл. Сначала это кажется смешным, ненормальным, следствием привычки и нежеланием что-то изменить в своей жизни. Но потом задумываешься: а может, есть такие незаметные фонарщики, которые продолжают трудиться без цели и без надежды?.