Сочинение Безумная Евдокия (сочинение-отзыв)

А. Алексин в повести затрагивает один из важнейших нравственных вопросов: о посредственности и таланте, о бездуховности, эгоистичности и добросердечии.

Оленька — действительно одаренный, единственный в семье ребенок. Но какие бы ни были способности, они не оправдывают эгоизма. Человек, с детства окруженный любовью, вниманием и пониманием, вырастая, требует от людей этих проявлений любой ценой.

Талантливый человек всегда находится в центре внимания, он выделяется из общей массы, и слияние с нею чаще всего не происходит.

Против "заметности" Оленьки борется "безумная Евдокия". Она прямолинейна и проста, и методы, которыми она пользуется в воспитании Оленьки, такие же простые. "Безумная Евдокия" борется против эгоизма. Она считает, что "данный от Бога талант заслоняет человека от окружающих и это является основной причиной эгоизма". Попытка привить Оленьке талант человечности только усиливает ее эгоизм. Евдокия не пытается уравнять талант с посредственностью. Да и что значит посредственность? Бесталанный человек? Нет. Есть представление об общем уровне. Люди получают его, и в зависимости от восприимчивости и самореализации могут открыть в себе способности к поэзии, физике, к добру, любви, отзывчивости. Получается, что бесталанных-то людей практически нет.

Евдокия — не бесталанный человек. Она пытается сделать людей лучше, чем они есть. Другое дело, как она представляет себе это "лучше". Но именно это стремление делает ее не такой, как другие. Она по-своему талантлива. .